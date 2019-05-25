Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Суд заблокировал строительство США стены на границе с Мексикой

25 мая, 20:23

Судья обосновал свое решение тем, что Конгресс не предусматривал целевое использование этих денег для реализации этого проекта

Фото: AFP

Суд в Калифорнии временно запретил использование средств из оборонного бюджета США для строительства стены на границе с Мексикой.

Судья обосновал свое решение тем, что Конгресс не предусматривал целевое использование этих денег для реализации этого проекта, на котором настаивал президент США Дональд Трамп, сообщает DW.

По мнению суда, действия правительства противоречат принципам распределения властных полномочий, действующих с момента основания Соединенных Штатов.

Департамент национальной безопасности, Пентагон и администрация президента США пока не прокомментировали решение суда, сообщает Reuters.

10 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере 1,5 млрд долларов для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли ввиду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег строительство, суд, Трамп, стена, стена Трампа

Вы сейчас просматриваете новость " Суд заблокировал строительство США стены на границе с Мексикой". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пентагон выделит около 650 млн долларов на реконструкцию стены Трампа на границе с Мексикой

16 мая, 02:09

Строительные работы планируют завершить к концу января 2020 года

Верный патриот: Пентагон готов помочь с охраной границы США и Мексики

12 мая, 02:24

На американо-мексиканской границе находятся около 4,4 тысячи военнослужащих

Пентагон выделил более 1,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

10 мая, 20:27

Пограничную зону США охраняют более 4 тыс. военных и 19 самолетов

Трамп рассказал детям о строительстве стены на границе с Мексикой

23 апреля, 02:22

Трамп уверил, что строительство стены с Мексикой продолжается прямо сейчас

Пентагон заключил контракты на строительство стены на границе с Мексикой почти на $ 1 млрд

10 апреля, 04:54

Контракт на сумму $789 млн ведомство заключило с компанией из штата Техас SLSCO

Палата представителей США решила судиться с Трампом из-за стены

6 апреля, 16:26

Администрация Трампа пренебрегла основополагающим принципом разделения властей, говорится в иске

Стиль и модные образы Елены Зеленской

«Война петиций» об отставке Зеленского разгорелась на сайте АП

Нур-Султан примет Олимпийский квалификационный турнир по хоккею

TOP-5 главных матчей тренера сборной Казахстана Михала Билека

Батька Махно: возвращения Нестора ждут на Родине

Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019

Основатель Binance попросил не винить CoinMarketCap

Счетчик газа в каждый дом — энергорегулятор против

Видео как спортивный директор «Аякса» прокатился на пузике

Составлен антирейтинг ржавеющих авто Нижегородской области

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

Сегодня, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Когда в Украине улучшится уровень жизни: тревожный прогноз от Всемирного банка

Вчера, 07:51

Эксперты ВБ подсчитали, что уровень капитала на одного работника в Украине остался на уровне 90-х годов прошлого века

Пенсионный фонд уходит в онлайн

23 мая, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

23 мая, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

5 научных способов продлить свою жизнь

​Ядерные испытания оставили след на дне океана
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь