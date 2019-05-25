Суд заблокировал строительство США стены на границе с Мексикой

Судья обосновал свое решение тем, что Конгресс не предусматривал целевое использование этих денег для реализации этого проекта

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Суд в Калифорнии временно запретил использование средств из оборонного бюджета США для строительства стены на границе с Мексикой.

Судья обосновал свое решение тем, что Конгресс не предусматривал целевое использование этих денег для реализации этого проекта, на котором настаивал президент США Дональд Трамп, сообщает DW.

По мнению суда, действия правительства противоречат принципам распределения властных полномочий, действующих с момента основания Соединенных Штатов.

Департамент национальной безопасности, Пентагон и администрация президента США пока не прокомментировали решение суда, сообщает Reuters.

10 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере 1,5 млрд долларов для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли ввиду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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