Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Сегодня, 04:00

Суд запретил Трампу банить критиков

фото AFP
фото AFP

Федеральный суд Нью-Йорка в среду признал, что президент США Дональд Трамп, блокируя отдельных пользователей в социальной сети "Твиттер" и запрещая им тем самым доступ к своим публикациям, нарушает конституцию, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Мы придерживаемся мнения, что аккаунт @realDonaldTrump – это интерактивное пространство, где многие пользователи напрямую получают доступ к сообщениям президента. И согласно доктрине, принятой Верховным судом, такое пространство является "публичным форумом", и блокировка истцов на основании их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку (защищающую свободу слова и самовыражения – ред.)", – сообщила судья Наоми Рейс Бучвалд.

Представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Трампа на выбор аудитории для собственных площадок в соцсетях, заявил, что ведомство несогласно с решением суда и "готовится к последующим шагам".

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В марте 2018 года несколько пользователей "Твиттера", которым был закрыт доступ к странице нынешнего президента США в связи с политической полемикой, подали иск в суд против Трампа и представителей его администрации.

Как известно,  Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.

Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу, фраза "fake news" стала словом года по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.
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Источник:

Интерфакс

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