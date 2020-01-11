Сулеймани готовил нападения против четырех американских посольств – Трамп

Неминуемая угроза, которую представлял Сулеймани, включала в себя нападения на посольства США

/ Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Убитый в ходе операции США командующий иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани на момент своей ликвидации, очевидно, готовил нападения против четырех американских посольств.

Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

"Я могу раскрыть информацию, что, как я полагаю, (целями планируемых атак – Ред.) были бы четыре посольства", – сказал президент в ответ на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что неминуемая угроза, которую представлял Сулеймани, включала в себя нападения на посольства США.

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На просьбу, какие именно посольства подвергались опасности, Трамп заявил, что "мы (администрация США -Ред) скажем вам, что вероятно, это было посольство в Багдаде".

Ранее глава госдепа Майк Помпео утверждал, что Касем Сулеймани до своей гибели занимался подготовкой атак против США, в частности – против посольств.

"У нас была конкретная информация по поводу непосредственной угрозы, в частности – против американских посольств", – сказал он журналистам в Белом доме.

Напомним, что Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственностьза ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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