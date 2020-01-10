Сулеймани планировал взорвать посольство США в Багдаде – Трамп

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Иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать посольство США в Багдаде. Именно это стало причиной его убийства. Об этом заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Politico.

"Скажу, что мы поймали тотального монстра. Мы его убрали. Это должно было произойти давно. Мы это сделали, потому что он собирался взорвать наше посольство. Мы также сделали это и с других, достаточно очевидных причин", – сказал он.

Трамп отказался раскрыть детали подготовки к уничтожению посольства, но отметил, что это было видно и невооруженным глазом, когда протестующие штурмовали здание.

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"Если вы посмотрите на протестующих, то это были боевики. Они не были протестующими. Их поддерживал Иран, некоторые были из Ирака, но их поддерживал Иран", - отметил президент.

Напомним, что Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, — Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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