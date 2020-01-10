Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,8

Сулеймани планировал взорвать посольство США в Багдаде – Трамп

10 января, 07:46

По словам президента, США «поймали тотального монстра»

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать посольство США в Багдаде. Именно это стало причиной его убийства. Об этом заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Politico.

"Скажу, что мы поймали тотального монстра. Мы его убрали. Это должно было произойти давно. Мы это сделали, потому что он собирался взорвать наше посольство. Мы также сделали это и с других, достаточно очевидных причин", – сказал он.

Трамп отказался раскрыть детали подготовки к уничтожению посольства, но отметил, что это было видно и невооруженным глазом, когда протестующие штурмовали здание.

Реклама

"Если вы посмотрите на протестующих, то это были боевики. Они не были протестующими. Их поддерживал Иран, некоторые были из Ирака, но их поддерживал Иран", - отметил президент.

В тренде
Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео

Напомним, что Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, — Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иран США заявление убийство Дональд Трамп Касем Сулеймани

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и Путина
В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и ПутинаДругие страны
Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара Ирана
Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара ИранаСША
Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео
Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видеоДругие страны
Столтенберг рассказал, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно
Столтенберг рассказал, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельноСША
"Динамит в пороховой бочке": реакция мира на убийство иранского генерала силами СШАДругие страны
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях Донбасса
Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...