"Сумашедшая" и "пугающая": как отреагировал на беседу слушавший разговор Трампа с Зеленским чиновник

/ Фото: AFP

Сотрудник Белого дома, слушавший летний телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским назвал эту беседу "сумасшедшей" и "пугающей".

Об этом пишет The New York Times

Издание при этом ссылается на данные, содержащиеся в донесении информатора из ЦРУ, который ранее этой осенью и предупредил СМИ о своих опасениях по поводу этого разговора.

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Осведомитель отметил, что его собеседник "явно был потрясен теми вещами, о которых стало известно (по итогам разговора -Ред.)". По его словам, юристы Белого дома сразу после разговора стали обсуждать последствия беседы, поскольку, по мнению того чиновника, Трамп совершил явное преступление, "принуждая иностранную державу начать расследование в отношении гражданина США в целях выдвижения собственной кандидатуры на переизбрание в 2020 году".

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Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером .

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