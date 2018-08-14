"Сумасшедшие животные": Трамп отреагировал на теракт в Лондоне

Сегодня, 18:22

20-летний водитель автомобиля Ford Fiesta серебряного цвета наехал на нескольких велосипедистов и пешеходов,

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп, комментируя наезд автомобиля на пешеходов у здания парламента Великобритании, назвал террористов "животными".

"Еще одна террористическая атака в Лондоне. Эти животные сумасшедшие и должны столкнуться с устойчивостью и силой", – написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети.

Напомним, полиция Лондона рассматривает инцидент как террористический акт. По данным правоохранителей, 14 августа в 7:37 20-летний водитель автомобиля Ford Fiesta серебряного цвета наехал на нескольких велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в защитные барьеры у здания парламента. Водителя арестовали.

В результате столкновения многие получили ранения и были доставлены в больницу. Точное количество пострадавших не приводится, однако сообщается, что угрозы их жизни нет.

Напомним, недавно в парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет.Пока полиция проверяет содержимое пакета, двух людей доставили в больницу в качестве меры предосторожности.
Великобритания, США, теракт, Трамп

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