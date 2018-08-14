"Сумасшедшие животные": Трамп отреагировал на теракт в Лондоне
20-летний водитель автомобиля Ford Fiesta серебряного цвета наехал на нескольких велосипедистов и пешеходов,
Президент США Дональд Трамп, комментируя наезд автомобиля на пешеходов у здания парламента Великобритании, назвал террористов "животными".
"Еще одна террористическая атака в Лондоне. Эти животные сумасшедшие и должны столкнуться с устойчивостью и силой", – написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети.
Напомним, полиция Лондона рассматривает инцидент как террористический акт. По данным правоохранителей, 14 августа в 7:37 20-летний водитель автомобиля Ford Fiesta серебряного цвета наехал на нескольких велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в защитные барьеры у здания парламента. Водителя арестовали.
В результате столкновения многие получили ранения и были доставлены в больницу. Точное количество пострадавших не приводится, однако сообщается, что угрозы их жизни нет.
Напомним, недавно в парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет.Пока полиция проверяет содержимое пакета, двух людей доставили в больницу в качестве меры предосторожности.