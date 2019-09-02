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"Супер-ураган" в США: отменены больше тысячи рейсов

2 сентября, 14:56

Большинство вылетов отменены во Флориде

/ Фото: AFP

Из-за надвигающегося на восточное побережье США урагана "Дориан" в Соединенных Штатах отменили 1034 авиарейса.

Об этом сообщил онлайн-сервис FlightAware, позволяющий отслеживать полеты в реальном времени.

Согласно открытым данным, большинство авиарейсов были отменены в штате Флорида — в городах Форт-Лодердейл, Орландо, Палм-Бич и Майами.

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Напомним, что, согласно данным Национального центра США по слежению за ураганами, "Дориан" достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона, и максимальная скорость ветра урагана достигает 280 км/ч.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Как ожидается, к вечеру 2 сентября он достигнет побережья Флориды, губернатор которой Рон Десантис уже объявил обязательную эвакуацию населения в понедельник. Аналогичные решения приняло руководство штатов Джорджия, Северная и Южная Каролина.

Мы уже писали, что "Дориан" нанес обширный ущерб на Багамских островах. По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, из-за непогоды 13 тыс. домов были серьезно повреждены или разрушены, тысячи жителей нуждаются в чистой воде из-за загрязнения питьевых источников.

Также сообщалось, что пару недель назад по Среднему Западу США пронеслись сокрушительные ураганы и торнадо. В частности, из-за непогоды пострадали Миннесота и Канзас:

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