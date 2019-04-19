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Супруги в США получили пожизненное и 25 лет тюрьмы за издевательства над 12 детьми

Сегодня, 23:00

Родители снимали с детей цепи только, чтобы те могли помыться и сходить в туалет

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

Американские супруги — 57-летний Дэвид и 50-летняя Луиза Терпин — были приговорены в пятницу к пожизненному заключению и 25 годам тюрьмы соответственно за то, что в течение нескольких лет держали взаперти, подвергали издевательствам и побоям 12 из 13 своих детей. Как сообщила телекомпания Эй-би-си, такой вердикт вынес Верховный суд округа Риверсайд (штат Калифорния).

Терпины были арестованы в январе прошлого года после того, как их 17-летняя дочь сбежала из заточения в доме в населенном пункте Перрис (штат Калифорния) и позвонила по номеру службы спасения 911. Девушка сообщила, что ее родители регулярно подвергают побоям ее сестер и братьев, не дают им выходить на улицу и держат впроголодь. Она ставила родителям в вину и то, что те приковывали дочерей к кроватям на один или даже два месяца, снимая с них цепи только, чтобы те могли помыться и сходить в туалет.

Полиция установила, что Терпины кормили своих детей дважды в день, давая им арахисовое масло, колбасу, неподогретые лепешки-буррито или картофель-фри из морозилки холодильника. Потерпевшие, когда их нашли и освободили, были истощены. Единственным исключением был самый младший мальчик.

Отец семейства на суде в пятницу утверждал, что никогда не желал зла своим детям и любит их. Его жена попросила извинения у потерпевших и выразила надежду, что после отбытия наказания сможет увидеть их снова. Супруги в феврале признали себя виновными в пытках и в лишении свободы передвижения.

Напомним, в Днепропетровской области беременная многодетная мать убила грудную дочь. Ребенок ударился головой о спинку кровати.

А в Николаеве вынесли приговор горе-матери, которая швырнула девятимесячного сына в ледяную воду с Ингульского моста.


Недавно в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью. 

А в столице 37-летняя жительница, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанесла семилетнему сыну ножевое ранениев область грудной клетки.

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Тег голодание, истощение, насилие в семье, права детей

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Источник:

ТАСС

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