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Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видео

9 октября, 18:50

Переодетый в свадебное платье приятель жениха вызвал у того бурю эмоций

На свадьбе в США остроумно подменили молодую. Розыгрыш для избранника устроила сама невеста. Девушка подговорила дружка, чтобы надел белое платье и со спины подошел к жениху. Постановочную сцену снимал свадебный оператор. Когда приятель жениха стал вплотную к молодому и коснулся его плеча, тот не сдержал эмоций.

Курьезные случаи на свадьбах происходят не только в США, но и в Украине. Правда, иногда шутит погода. Так немного ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские молодожены на лимузине застряли в болоте. Забавный инцидент произошел на улице Гарибальди в Харькове. Автомобиль пришлось выталкивать пятерым мужчинам.

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А случаются и вовсе не смешные случаи.

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Напомним, на Буковине празднования свадеб в ресторанах Путилы и Красноильска закончилось отравлением 79 людей. В частности, с 1 по 3 октября 63 человек с признаками пищевого отравления госпитализировали после свадебного банкета в ресторане в Путиле. А после празднования свадьбы в ресторане в Красноильске в больницу госпитализировали 16 пострадавших.

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США свадьба невеста розыгрыш молодожены

Источник: Сегодня

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