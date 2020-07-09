Свидетель в процессе об импичменте Трампа подал в отставку с военной службы

Как заявил адвокат Виндмана, его клиент стал жертвой "кампании давления"

Подполковник Сухопутных войск США Александр Виндман, который был ведущим свидетелем в процессе об импичменте президента США Дональда Трампа, покидает службу в Вооруженных силах США и называет причинами такого решения убежденность, что его будущее там "всегда будет ограниченным" из-за политической мести со стороны Трампа. Об этом сообщает "Голос Америки".

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Как заявил адвокат Виндмана, его клиент стал жертвой "кампании давления, запугивания и мести" после показаний в процессе импичмента.

Александр Виндман также обнародовал следующее заявление: "я официально подал заявление об отставке из Сухопутных войск США, организации, которую я люблю".

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Канал CNN сообщает, что не получил комментариев от Министерства обороны США и Белого дома об отставке Виндмана.

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В феврале президент Дональд Трамп предположил, что руководство Пентагона может рассмотреть применение дисциплинарного взыскания в отношении Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета по национальной безопасности США, который дал показания на слушаниях по импичменту в Палате представителей. Виндман, который негативно охарактеризовал действия Дональда Трампа в своих показаниях на слушаниях по импичменту, был уволен из Белого дома.

Представитель Виндмана заявил, что "президент США пытался заставить Виндмана выбрать: между соблюдением закона, или же угождением президенту. Между преданностью его клятве и защитой его карьеры. Между защитой собственного карьерного роста и карьеры других военных".

Ранее СМИ сообщали, что именно Виндман подал жалобу на президента США Дональда Трампа, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. В Конгрессе расследовали сообщения о том, что в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

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