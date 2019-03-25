Сын Трампа выступил за увольнение посла США в Украине Йованович

Источники утверждают, что Трамп работает над увольнением Йованович уже почти год

Фото: Getty Images

Сын Трампа выступил за увольнение посла США в Украине Йованович //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/809/442/5c98094424959.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/809/442/5c98094424959.jpg 2019-03-25T00:50:00+02:00 США Источники утверждают, что Трамп работает над увольнением Йованович уже почти год

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать с должности посла США в Украине Мари Йованович из-за ее критических заявлений в адрес администрации Трампа.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Нам нужно больше Ричардов Гренелов (посол США в Германии – ред.), а меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", – написал он.

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Как пишет DailyWire, скандал вокруг посла США в Украине набрал оборотов в последнее время после того, как СМИ опубликовали письмо бывшего конгрессмена Пита Сешнса к государственному секретарю Майку Помпео. В этом письме, датированным маем 2018 года, Сешнс уверяет, что имеет доказательства того, что Йованович в Украине критикует администрацию президента США Дональда Трампа и уверяет, что его скоро снимут с должности с помощью импичмента.

Источник в Белом доме рассказал изданию о том, что Трамп работает над увольнением Йованович уже почти год.

Как сообщалось, в интервью американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович на первой их встречи передала ему список лиц, которых нельзя преследовать.

В Государственном департаменте США назвали утверждение Луценко о получении такого списка "полной выдумкой".

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