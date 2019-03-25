Сын Трампа выступил за увольнение посла США в Украине Йованович
Источники утверждают, что Трамп работает над увольнением Йованович уже почти год
Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать с должности посла США в Украине Мари Йованович из-за ее критических заявлений в адрес администрации Трампа.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Нам нужно больше Ричардов Гренелов (посол США в Германии – ред.), а меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", – написал он.
Как пишет DailyWire, скандал вокруг посла США в Украине набрал оборотов в последнее время после того, как СМИ опубликовали письмо бывшего конгрессмена Пита Сешнса к государственному секретарю Майку Помпео. В этом письме, датированным маем 2018 года, Сешнс уверяет, что имеет доказательства того, что Йованович в Украине критикует администрацию президента США Дональда Трампа и уверяет, что его скоро снимут с должности с помощью импичмента.
Источник в Белом доме рассказал изданию о том, что Трамп работает над увольнением Йованович уже почти год.
Как сообщалось, в интервью американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович на первой их встречи передала ему список лиц, которых нельзя преследовать.
В Государственном департаменте США назвали утверждение Луценко о получении такого списка "полной выдумкой".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сын Трампа выступил за увольнение посла США в Украине Йованович". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол США Йованович записала видеообращение к украинцам накануне выборов
Дипломат сравнила, как американцы выбирают президента, и напомнила про основы демократии
США передали список людей, которых просили не преследовать – Луценко
Госдепартамент назвал вымыслом утверждения Луценко о получении списка людей, которых не стоит преследовать
Вооруженные силы Украины получили IT-оборудование от правительства США
Презентация состоялась в Генштабе ВСУ
Эксперт объяснил, что стоит за требованием посла США об отстранении Холодницкого
Иногда тональность американских дипломатов выходит за рамки здравого смысла, говорит Евгений Магда