Тактическая победа Москвы: как Штаты накажут Турцию за покупку российских С-400

В ответ на покупку Турцией российских ЗРК Штаты не продадут Анкаре истребители нового поколения F-35

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

США готовятся ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По информации американских СМИ, Вашингтон уже определился с санкционным пакетом и представит его в ближайшие дни. В среду, 17 июля Дональд Трамп заявил, что США не поставят Анкаре больше 100 высокотехнологичных истребителей пятого поколения F-35. Правда, о санкциях не сказал ни слова.

Турция стала первой страной НАТО, на вооружении которой будет стоять российский С-400. Из официальных причин закупки именно российских систем, которые озвучивались ранее в прессе, их относительно недорогая стоимость по сравнению с американскими Patriot, которые США отказались продавать Турции.

В Пентагоне опасаются, что с помощью своих ЗРК Москва может получить доступ к секретной информации о технических характеристиках F-35, что значительно ослабит военное преимущество США и Альянса перед Россией. Правда, эксперты указывают и на другие причины покупки российских систем ПРО, которые особенно остро встали перед руководством Турции после неудачной попытки госпереворота в 2016 году.

Российские С-400 vs американские Patriot

Договор на покупку четырех дивизионов С-400 Анкара и Москва подписали в 2017 году, сразу после неудавшейся попытки госпереворота в Турции годом ранее. Сумма контракта – $2,5 млрд. Причем более 50% будет покрыта за счет российских кредитов.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 – это модернизированная версия советских С-300. Как пишет The New York Times, их разработка стала ответом на американские Patriot, которые стоят на вооружении многих союзников Альянса. С-400 "Триумф" приняты на вооружение в 2007 году. Их максимальная дальность от 250 до 400 км. Они уже развернуты в Калининградской области, аннексированном Крыму и Сирии. Но по словам западных военных экспертов, в условиях серьезных боевых действий С-400 еще не испытывали.

К слову, возможность покупки именно американских комплексов ПРО неоднократно поднимали и украинские дипломаты. Сейчас Киев использует системы советского образца, наиболее мощными из которых являются как раз С-300. По словам временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, Вашингтон рассматривает запрос Киева на закупку военного оборудования. Список, по словам источников сайта "Сегодня" в украинском дипкорпусе, американской стороне передали во время саммита НАТО в Брюсселе в июле прошлого года. Однако, вряд ли США одобрят продажу Украине систем Patriot. Да и у Украины нет денег на закупку дорогостоящих ракетных комплексов. К примеру, Польше поставка двух Patriot по подписанному в прошлом году контракту обходится в 3,8 млрд евро.

Зачем Турции российские системы ПРО

Турция в вопросе оснащения своего ВПК всегда преследовала несколько целей. Во-первых, по словам экспертов, система противовоздушной обороны Турции нуждается в серьезном усилении. Во-вторых, Анкара хочет не просто закупать зенитно-ракетные комплексы у союзников по НАТО или третьих стран, а настаивает на совместном производстве и передаче технологий, что делает ее более самостоятельным не только региональным, но и мировым игроком.

Россия давно пыталась выйти на турецкий рынок со своими ЗРК. Правда, до недавнего времени Москве это не удавалось. В свое время Турция даже вела переговоры с Пекином о покупке китайских комплексов FD-2000. Но контракт сорвался, как сорвалась и поставка американских Patriot. Не смогла Анкара договориться и о совместном производстве с Италией и Францией, вернувшись к переговорам с Москвой.

На протяжении последних трех лет Вашингтон жестко критиковал Анкару за планы купить российские зенитно-ракетные комплексы. Но даже несмотря на то, что в конце прошлого года Госдеп таки одобрил продажу Patriot Турции, российские С-400 оказались значительно дешевле американских: $2,5 млрд против $3,5 млрд.

Правда, по словам замдиректора Института мировой политики Николая Белескова, дело тут не только в цене.

"У Турции нет нормального ЗРК среднего радиуса действия – лишь американские F-16. Как показывает практика, для нормальной противовоздушной обороны только одних истребителей не достаточно. А Турция сейчас очень нацелена на развитие собственного ВПК. В научно-исследовательские и конструкторские работы турки вкладывают до $1,5 млрд. Для нас это астрономическая сумма. Поэтому здесь логично желание Турции иметь комплексы, которые бы в перспективе производились в Турции, чтобы самим иметь возможность создавать ЗРК среднего радиуса действия. Наличие производства таких образцов вооружений дает мощные возможности вести более независимую внешнюю политику", – сказал сайту "Сегодня" Николай Белесков.

В Вашингтоне неоднократно отмечали, что российские С-400 несовместимы с системами НАТО и Турция попросту не сможет поставить их на вооружение. А если и сможет, то, как считают в Пентагоне, для этого туркам понадобятся русские технические специалисты. Последние, в свою очередь, могут узнать секретную техническую информацию об американских F-35, которую Москва использует для разработки вооружений, способных уничтожить F-35.

Но тут мнения экспертов расходятся. Одни говорят, что американские F-35, в разработку которых США вложили десятки миллиардов долларов, ни разу не попадали на российские радары. Если Турция развернет российские С-400 на боевое дежурство и мимо них пролетят американские F-35, российские радары в дальнейшем смогут их вычислять и отслеживать, и стратегическое преимущество США и НАТО в целом перед Россией значительно ухудшится. А вот старший научный специалист Центра военно-морского анализа Майкл Кофман считает, что русские и сейчас могут отслеживать американские военные самолеты на Ближнем Востоке и в странах Балтии. Поэтому критических для Америки и НАТО последствий от поставок российских С-400 Турции ожидать не стоит.

Официально в Анкаре говорят, что базы, на которых развернут российские С-400 будут находится далеко от базирования F-35.

"Радары С-400 скорее всего не будут подключены к системам НАТО. Они рассчитаны на защиту особо важных объектов в Турции от возможных критических непредвиденных ситуаций, аналогичных тем, которые произошли в Турции 15 июля 2016 года (когда была предпринята попытка госпереворота – Авт.)", – сказал сайту "Сегодня" глава Дипломатической академии Украины, посол Украины в Турции в 2008-2016 гг. Сергей Корсунский.

Какие санкции могут ввести США

Эксперты сомневаются, что Америка пойдет на введение жестких санкций против Турции. Это стало понятно уже после переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана с Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке. Правда, сам Трамп этого не подтвердил, заявив, что Администрация его предшественника Барака Обамы обошлась с Турцией некрасиво, отказав в продаже комплексов Patriot.

Первые поставки комплектующих к российским С-400 начались 12 июля. Ожидалось, что в полной мере контракт выполнят до апреля 2020 года. Но вчера российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что поставки и обучение турецких специалистов закончат уже до конца этого года. В ответ Дональд Трамп заявил, что свыше уже подписанных контрактов на 100 самолетов F-35 Турция не получит.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в случае отказа США поставлять F-35, Анкара обратится в международный арбитраж. Наверняка именно поэтому Штаты решили не замораживать подписанные договоренности, ведь Турция уже заплатила $1,4 млрд.

Правда, стоит еще раз напомнить, что Анкара хотела не просто закупить американские истребители. Турки хотели создать совместное производство и центральный пункт обслуживания истребителей в Турции. Однако после обострения отношений с Вашингтоном месяц назад в Париже Турция представила макет собственной концепции первого боевого истребителя пятого поколения TF-X, которым планирует заменить имеющиеся у нее F-16. Примечательно, что компания-производитель Turkish Aerospace Industries Inc (TAI) принимала участие в производстве фюзеляжа для американских F-35.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что военные США взяли на вооружение новый беспилотный вертолет

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