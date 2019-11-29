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"Талибан" хочет заключить соглашение с США – Трамп

29 ноября, 02:26

США значительно сокращают численность контингента на афганской территории до 8600 военнослужащих

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное движение "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном.

"Талибан" хочет заключить сделку. Посмотрим, заключат ли они", — приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Глава администрации США также заявил, что перезапустил переговоры с талибами.

По словам американского лидера, США значительно сокращают численность контингента на афганской территории до 8600 военнослужащих.

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"Мы останемся до тех пор, пока не будет заключена сделка или одержана полная победа, — отметил Трамп. — Мы встречались с талибами. Раньше они не хотели прекращения огня, но теперь хотят. Мы достигли значительного прогресса за последние шесть месяцев и в то же время выводим свои войска".

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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Афганистан США талибан войска Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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