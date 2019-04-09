Талибы атаковали военных США в Афганистане: есть погибшие и раненые

Либо рядом с колонной военных взорвался автомобиль, либо они наступили на мину

Талибы атаковали военных США в Афганистане: есть погибшие и раненые 2019-04-09T17:18:00+03:00 США Либо рядом с колонной военных взорвался автомобиль, либо они наступили на мину

В Афганистане, где ранее военные начали массированное наступление на боевиков "Талибана", произошла атака на войска США – теракт случился 8 апреля у военного аэродрома Баграм.

По одной из версий рядом с колонной американских военных взорвался заминированный автомобиль, по другой – военнослужащие попали на заложенную у дороги мину. В результате случившегося три солдата и контрактник погибли, а еще трое получили осколочные ранения.

Ответственность за нападение уже взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан".

Госсекретарь США Майкл Помпео уже выразил семьям погибших свои соболезнования.

"Мои искренние молитвы с семьями американцев, чьи родственники погибли под Баграмом. Я осуждаю этот отвратительный террористический акт. Военнослужащие США пожертвовали своей жизнью в Афганистане, чтобы защитить нас, и никакие трусливые акты террора не помешают нашим усилиям по достижению мира", — написал он по этому поводу у себя в Twitter.

Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.

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