Тайные соглашения США и талибов: Помпео сделал заявление

Соединенные Штаты не заключали с движением "Талибан" никаких дополнительных тайных договоренностей, которые не были бы отражены в основном соглашении, подписанном в субботу. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Майкл Помпео.

"Открытая версия документа была опубликована вчера. У него есть две составные части, касающиеся выполнения соглашения, они являются секретными", - признал глава американской дипломатии. По его словам, эти "военные документы" были включены в соглашение с целью обеспечения безопасности американских военнослужащих.

"Нет никаких дополнений к соглашению, с которыми не будет возможности ознакомиться у членов Конгресса", - заверил Помпео.

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"Никаких тайных договоренностей нет", - еще раз подчеркнул он.

"Это абсолютно прозрачное соглашение", - подчеркнул госсекретарь.

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"Документ, опубликованный вчера – это полная версия соглашения. Составные части, касающиеся выполнения, будут доступны всем членам Конгресса", - еще раз добавил он.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения, глава катарского политического офиса мулла Абдулла Гани Барадар. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон намерен к августу снять санкции с членов движения "Талибан" и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами, отмечается в документе, должны начаться 10 марта.

Как сообщается, Дональд Трамп заявил, что США немедленно начнут сокращать свое военное присутствие в Афганистане.

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