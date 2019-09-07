Тегеран должен перестать лгать: Болтон озвучил условия смягчений санкций США

Иран не получит смягчения санкций, пока не прекратит лгать и распространять террор

Джон Болтон. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Соединенные Штаты Америки не будут смягчать санкции в отношении Ирана, пока Тегеран не перестанет лгать и распространять террор. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Все, кто говорил, что отпущенный властями Гибралтара танкер Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран считает, что важнее финансировать кровожадный режим президента Сирии Башара Асада, чем заботиться о собственном народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций, пока не прекратит лгать и распространять террор", — написал он в Twitter.

По данным интернет-портала Middle East Eye, в четверг танкер Adrian Darya 1 выгрузил находившуюся на его борту нефть в сирийской порту.

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Федеральный суд в Вашингтоне ранее выдал ордер на арест танкера, перевозящего нефть и почти 1 миллион долларов. Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей.

Недавно мы сообщали, что Иран задержал иностранный нефтянойтанкер возле острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива.

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Но 15 августа судно было освобождено. Гибралтар отклонил запрос США об аресте иранского танкера Grace 1.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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