Техас продолжает бить рекорды по смертности в США: что произошло

Число умерших вследствие заражения коронавирусом в Техасе возросло за последние сутки на 174 и это самый высокий показатель для этого американского штата с начала пандемии. Такие данные опубликованы на сайте техасского управления здравоохранения, – пишет ТАСС.

Общее количество летальных исходов в штате достигло 3 735. В последние дни в Техасе также фиксировали максимальные показатели суточной смертности. Ранее сообщили о 129 летальных исходах, в среду — о 110.

За сутки в Техасе выявили 10 256 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 307 572.

В Техасе, Флориде, Аризоне, Калифорнии и ряде других американских штатов сейчас наблюдается быстрое распространение вируса. Из-за этого местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,63 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 139 076 человек.

Напомним, что впервые за много лет в США зафиксировали заражение бубонной чумой.

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