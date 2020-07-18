Українська
$ 27,27
31,13
  1. СЕГОДНЯ
  2. Мировые новости
  3. США

Техас продолжает бить рекорды по смертности в США: что произошло

18 июля, 03:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

За сутки умерло 174 человека

Число умерших вследствие заражения коронавирусом в Техасе возросло за последние сутки на 174 и это самый высокий показатель для этого американского штата с начала пандемии. Такие данные опубликованы на сайте техасского управления здравоохранения, – пишет ТАСС.

Общее количество летальных исходов в штате достигло 3 735. В последние дни в Техасе также фиксировали максимальные показатели суточной смертности. Ранее сообщили о 129 летальных исходах, в среду — о 110.

За сутки в Техасе выявили 10 256 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 307 572.

В Техасе, Флориде, Аризоне, Калифорнии и ряде других американских штатов сейчас наблюдается быстрое распространение вируса. Из-за этого местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,63 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 139 076 человек.

Напомним, что впервые за много лет в США зафиксировали заражение бубонной чумой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
США смерть заражение техас коронавирус

Источник: ТАСС

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Санкции США против
Санкции США против "Северного потока – 2" отложили: что произошлоСША
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам России
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам РоссииСША
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в мире
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в миреСША
Стали известны результаты первой фаза испытаний вакцины от коронавируса
Стали известны результаты первой фаза испытаний вакцины от коронавирусаСША
Илон Маск назвал украинского конструктора Королева
Илон Маск назвал украинского конструктора Королева "одним из лучших"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять