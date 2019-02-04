Телевизор, газеты и телефон: СМИ узнали, на что уходит рабочее время Трампа

Преимущественную часть рабочего времени президент США тратит на чтение и обсуждение новостей

Дональд Трамп. Фото: AFP

Телевизор, газеты и телефон: СМИ узнали, на что уходит рабочее время Трампа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/82f/807/5c582f8071fd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/82f/807/5c582f8071fd7.jpg 2019-02-04T14:56:00+02:00 США Преимущественную часть рабочего времени президент США тратит на чтение и обсуждение новостей

Более половины времени, которые президент США Дональд Трамп проводит на рабочем месте уходит отнюдь не на рабочие нужды, пишет Axios, ссылаясь на шесть различных источников в Белом доме.

Согласно оказавшимся в распоряжении издания документам, после промежуточных парламентских выборов, прошедших в Штатах в ноябре, глава государства потратил на госслужбу 502 часа 55 минут.

При этом, вместо того, чтобы находиться на рабочем месте с 8 утра, он появлялся в офисе не раньше 11 утра – до этого он смотрел телевизор, читал газеты и звонил своим помощникам, политикам, друзьям или членам администрации, чтобы обсудить увиденное. Почти за три месяца у Трампа на это ушло 297 часов 15 минут.

После этого в 11-11:30 его рабочий день начинался с брифинга разведки или получасовые переговоры с главой аппарата Белого дома.

Кроме того, президент 77 часов и 5 минут потратил на рабочие встречи, 51 час 15 минут – на поездки, на ланчи у него ушло 39 часов и еще 38 часов 20 минут – на другие мероприятия.

Напомним, ранее СМИ сообщили об отношении Трампа к здоровому образу жизни – оказалось, что американский президент выпивает по двенадцать банок диетической колы в день.

Кроме того, бывшие работники администрации США рассказали, что он любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию.

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