Телевизор, газеты и телефон: СМИ узнали, на что уходит рабочее время Трампа
Преимущественную часть рабочего времени президент США тратит на чтение и обсуждение новостей
Более половины времени, которые президент США Дональд Трамп проводит на рабочем месте уходит отнюдь не на рабочие нужды, пишет Axios, ссылаясь на шесть различных источников в Белом доме.
Согласно оказавшимся в распоряжении издания документам, после промежуточных парламентских выборов, прошедших в Штатах в ноябре, глава государства потратил на госслужбу 502 часа 55 минут.
При этом, вместо того, чтобы находиться на рабочем месте с 8 утра, он появлялся в офисе не раньше 11 утра – до этого он смотрел телевизор, читал газеты и звонил своим помощникам, политикам, друзьям или членам администрации, чтобы обсудить увиденное. Почти за три месяца у Трампа на это ушло 297 часов 15 минут.
После этого в 11-11:30 его рабочий день начинался с брифинга разведки или получасовые переговоры с главой аппарата Белого дома.
Кроме того, президент 77 часов и 5 минут потратил на рабочие встречи, 51 час 15 минут – на поездки, на ланчи у него ушло 39 часов и еще 38 часов 20 минут – на другие мероприятия.
Напомним, ранее СМИ сообщили об отношении Трампа к здоровому образу жизни – оказалось, что американский президент выпивает по двенадцать банок диетической колы в день.
Кроме того, бывшие работники администрации США рассказали, что он любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Телевизор, газеты и телефон: СМИ узнали, на что уходит рабочее время Трампа". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп не исключает возможности отправки войск США в Венесуэлу
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил такой сценарий
Рейтинг популярности всех ведущих мировых политиков катастрофически упал – опрос
Президент США Дональд Трамп стал аутсайдером среди мировых лидеров
"Кишка тонка": Трамп раскритиковал основателя Starbucks как возможного соперника на выборах
Накануне Шульц заявил, что всерьез рассматривает возможность своего участия в президентских выборах в 2020 году
Финансовое фиаско: Трамп охарактеризовал свою работу президентом
Работа в Белом доме обернулась для 45-го президент США невероятными убытками