"Тело – мой выбор": в США протестуют из-за запрета абортов

При этом табу настолько сильное, что исключением даже не может стать случай изнасилования

Более чем в 10 штатах США запретили женщинам делать аборты. При этом табу настолько сильное, что исключением даже не может стать случай изнасилования, передают "Сегодня".

В связи с этим Америкой прокотилась волна протестов.

"Тело – мой выбор", – под таким лозунгом прошли масштабные акции протестов.

Согласно закону, женщина не имеет права делать аборт после того, как у плода начало биться сердце. Это ориентировочно на 6-й неделе. Именно в это время беременная чаще всего узнает, что вынашивает ребенка. Права на аборт не предоставят даже изнасилованым.

"Сегодня мы объединяемся с тысячами луизианцив, миллионами американцев, чтобы донести Америке и миру: мы против культуры смерти", – заявил сенатор Джон Милкович.

Однако, женщины с ним не согласны. Мол, защищают собственные права и здоровье.

"Запрет абортов не уменьшит их количества, но сделает их менее безопасными. Если женщине надо сделать аборт, она может пойти к врачу. И это гораздо безопаснее, чем если делать такое дома", – пляснила студентка медвуза Дженнифер Лим.

К протесту присоединились даже голливудские звезды. Обещают, что перестанут работать в штатах, если будет действовать запрет на аборты.

Пока ни один из законов о запрете абортов не вступил в силу. Более того, федеральный суд заблокировал документ, принятый в Миссисипи. Судьи считают, что такой закон нарушает фундаментальное американское право на частную жизнь.

Напомним, ранее в Ираландии прошел референдум об отмене запрета на аборты.

Также мы писали о многотысячных акциях против ужесточения закона об абортах, которые прошли в Польше в марте.

Кроме того, сообщалось, что глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск сравнил врачей, совершающих операции по абортам, с наемными убийствами.

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