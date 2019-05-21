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Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго

21 мая, 13:49

56-летняя демократка Лори Лайтфут приняла присягу нового градоначальника


56-летняя представительница Демократической партии Лори Лайтфут, которая в прошлом месяце выиграла выборы мэра в американском Чикаго, официально возглавила этот город.

20 мая не скрывающая своей нетрадиционной ориентации Лайтфут приняла присягу, став первой в истории Чикаго его темнокожей градоначальницей.

По профессии новый мэр – адвокат. Юридическое образование Лайтфут получила, чтобы отстаивать права афроамериканцев.

В первую очередь она обещает бороться с коррупцией в органах власти Чикаго, а также избавить город от статуса одного из самых опасных в Соединенных Штатах.

Согласно "Чикаго трибьюн", представители афроамериканской общины лишь дважды возглавляли Чикаго – в 1983-1987 и 1987-1989 годах это доверили Гарольду Вашингтону и Юджину Сойеру. Женщина же становилась мэром лишь однажды – ею была Джейн Берн в 1979 году.

Напомним, что на прошедших осенью промежуточных парламентских выборах в США представительница коренных американских народов Деб Холенд стала первой открытой лесбиянкой в Конгрессе.

Кроме того, мы писали о первой гей-свадьбе в королевской семье Великобритании – троюродный брат королевы Елизаветы II Ивар Маунтбэттен женился на своем возлюбленном Джеймсе Койле.

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Тег афроамериканцы, чикаго, лгбт, лесбиянка, выборы в США

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