Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго
56-летняя демократка Лори Лайтфут приняла присягу нового градоначальника
56-летняя представительница Демократической партии Лори Лайтфут, которая в прошлом месяце выиграла выборы мэра в американском Чикаго, официально возглавила этот город.
20 мая не скрывающая своей нетрадиционной ориентации Лайтфут приняла присягу, став первой в истории Чикаго его темнокожей градоначальницей.
По профессии новый мэр – адвокат. Юридическое образование Лайтфут получила, чтобы отстаивать права афроамериканцев.
В первую очередь она обещает бороться с коррупцией в органах власти Чикаго, а также избавить город от статуса одного из самых опасных в Соединенных Штатах.
Согласно "Чикаго трибьюн", представители афроамериканской общины лишь дважды возглавляли Чикаго – в 1983-1987 и 1987-1989 годах это доверили Гарольду Вашингтону и Юджину Сойеру. Женщина же становилась мэром лишь однажды – ею была Джейн Берн в 1979 году.
Напомним, что на прошедших осенью промежуточных парламентских выборах в США представительница коренных американских народов Деб Холенд стала первой открытой лесбиянкой в Конгрессе.
Кроме того, мы писали о первой гей-свадьбе в королевской семье Великобритании – троюродный брат королевы Елизаветы II Ивар Маунтбэттен женился на своем возлюбленном Джеймсе Койле.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Он – посмешище": Трамп обрушился с критикой на мэра Нью-Йорка
Президент США жестко раскритиковал Билла де Блазио за решение участвовать в выборах следующего главы государства
Главный соперник Трампа начал гонку за кресло президента США
Экс-вице-президент Америки Джо Байден объявил о начале своей президентской кампании
Россия уже ведет вмешательство в выборы США 2020 года – СМИ
Президентские праймериз 2020 года станут следующим полем боя, где будут предприниматься попытки разделить и сбить с толку Америку
У Трампа на выборах 2020 года появился конкурент: потомок мексиканских эмигрантов
Хулиан Кастро, ранее работавший в команде Обамы, выступает за равные возможности всех наций и против перекрытия границы с Мексикой