Теракт в Новой Зеландии: Трамп выразил готовность помочь стране
Трамп отметил, что США готовы оказать поддержку и предоставить любую помощь
Президент США Дональд Трамп поговорил в пятницу с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, выразив соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни 49 человек. Он также заявил о готовности Соединенных Штатов оказать помощь стране.
"Только что разговаривал с Джасиндой Ардерн, премьер-министром Новой Зеландии, касательно ужасных событий, произошедших в последние 24 часа. Я проинформировал премьер-министра, что мы выражаем солидарность с Новой Зеландией и что мы готовы оказать поддержку и предоставить любую помощь, которую США могут дать", — написал Трамп в пятницу в "Твиттере".
Ранее Дональд Трамп выразил соболезнования народу Новой Зеландии.
"Я выражаю самые теплые соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии в связи с жуткой бойней в мечетях. 49 невинных людей были бессмысленно убиты, и многие серьезно пострадали. США поддерживают Новую Зеландию всеми возможными способами. Боже, благослови нас всех!" – написал он в "Твиттере.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.
Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.
Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.
Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.
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