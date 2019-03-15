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Теракт в Новой Зеландии: Трамп выразил готовность помочь стране

Сегодня, 22:09

Трамп отметил, что США готовы оказать поддержку и предоставить любую помощь

Фото: AFP
Теракт в Новой Зеландии: Трамп выразил готовность помочь стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96a/55e/5c896a55e1236.jpg США Трамп отметил, что США готовы оказать поддержку и предоставить любую помощь

Президент США Дональд Трамп поговорил в пятницу с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, выразив соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни 49 человек. Он также заявил о готовности Соединенных Штатов оказать помощь стране.

"Только что разговаривал с Джасиндой Ардерн, премьер-министром Новой Зеландии, касательно ужасных событий, произошедших в последние 24 часа. Я проинформировал премьер-министра, что мы выражаем солидарность с Новой Зеландией и что мы готовы оказать поддержку и предоставить любую помощь, которую США могут дать", — написал Трамп в пятницу в "Твиттере".

Ранее Дональд Трамп выразил соболезнования народу Новой Зеландии.

"Я выражаю самые теплые соболезнования и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии в связи с жуткой бойней в мечетях. 49 невинных людей были бессмысленно убиты, и многие серьезно пострадали. США поддерживают Новую Зеландию всеми возможными способами. Боже, благослови нас всех!" – написал он в "Твиттере.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку. 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

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Тег теракт, мусульмане, стрельба, расстрел, новая зеландия, мечеть, Массовое убийство

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Источник:

ТАСС

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