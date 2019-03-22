Территория Сирии полностью освобождена от ИГИЛ – доклад Пентагона Трампу
В Белом Доме продемонстрировали карту, свидетельствующую о том, что "халифат" ИГ уничтожен на 100%
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил в пятницу пресс-пул Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря президента Сару Сандерс.
"Сара Сандерс только что вышла к журналистам на борту президентского самолета и продемонстрировала карту, свидетельствующую о том, что "халифат" ИГ уничтожен на 100%", - сообщили корреспонденты пресс-пула.
Сандерс также подчеркнула, что Шанахан проинформировал об этом президента и провел для него брифинг о текущей ситуации.
Ранее сообщалось, что сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил. Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, от боевиков 21 марта.
Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.
Также стоит отметить, что в феврале Пентагон опубликовал доклад, согласно которому в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.
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