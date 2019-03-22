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Территория Сирии полностью освобождена от ИГИЛ – доклад Пентагона Трампу

Сегодня, 18:47

В Белом Доме продемонстрировали карту, свидетельствующую о том, что "халифат" ИГ уничтожен на 100%

Фото: Getty Images
Территория Сирии полностью освобождена от ИГИЛ – доклад Пентагона Трампу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/290/af5/5c9290af50553.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/290/af5/5c9290af50553.jpg США В Белом Доме продемонстрировали карту, свидетельствующую о том, что «халифат» ИГ уничтожен на 100%

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил в пятницу пресс-пул Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря президента Сару Сандерс.

"Сара Сандерс только что вышла к журналистам на борту президентского самолета и продемонстрировала карту, свидетельствующую о том, что "халифат" ИГ уничтожен на 100%", - сообщили корреспонденты пресс-пула.

Сандерс также подчеркнула, что Шанахан проинформировал об этом президента и провел для него брифинг о текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что сирийский населенный пункт Багуз на границе с Ираком пал под натиском курдских ополченцев из Сирийских демократических сил. Бойцы сообщили об освобождении города, который считался последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, от боевиков 21 марта.

Мы также писали об операции по зачистке населенного пункта Багуз курдскими формированиями при помощи служащих американских, французских и британских спецподразделений.

Также стоит отметить, что в феврале Пентагон опубликовал доклад, согласно которому в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

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Тег Сирия, Трамп, ИГИЛ

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Источник:

ТАСС

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