Террористическая угроза сохраняется: Трамп продлил режим ЧП в стране

Сегодня, 01:05

Чрезвычайное положение в стране было введено 14 сентября 2001 года

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года.

"Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, - подчеркнул глава администрации в уведомлении Конгрессу США, распространенном пресс-службой Белого дома. – Поэтому я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось и после 14 сентября 2018 года".

Ранее сообщалось, что власти США обнародовали ранее засекреченный раздел отчета Конгресса по терактам 11 сентября 2001 года.

В обнародованном разделе содержится информация о людях, с которыми были связаны террористы перед осуществлением атак. В нем называются имена людей, которые помогали террористам снять жилье, открыть банковские счета, а также брать уроки управления самолетами.

15 из 19 террористов-похитителей самолетов были гражданами Саудовской Аравии. По мнению ряда американских политиков, а также родственников погибших в терактах, засекречены 28 страниц документа могли содержать данные, лица, связанные с властями Саудовской Аравии и которые поддерживали связь с исполнителями терактов после их прибытия в США, знали об их намерениях осуществить теракты.

Напомним, США требуют от Ирана миллиарды долларов компенсации за теракт 11 сентября.
США, Трамп, 11 сентября
Источник:

ТАСС

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