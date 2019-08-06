Террористы "Талибана" нашли общий язык с США

США сумели достичь взаимопонимания с членами террористической организации "Талибан" на переговорах, которые прошли ранее в этом месяце в катарской столице Дохе.
Ссылаясь на неназываемого представителя группировки, The Associated Press пишет, что стороны разрешили все существовавшие между ними разногласия, включая примирение в Афганистане, вывод американского военного контингента из страны и отказ талибов контактировать с другими экстремистскими группировками
Впрочем, детали встречи остаются неизвестными.
Эту информацию у тебя в Twitter подтвердил и принимавший участие в переговорах спецпредставитель США Залмай Халилзад.
"Последние несколько дней я провел в Дохе, где рассматривались вопросы, которые могли бы положить начало жизнеспособной сделке с талибами и, в зависимости от обстоятельств, выводу войск США из Афганистана. Мы добились больших успехов", – пишет он.
Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.
Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.
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