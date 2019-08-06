Талибы и американцы заявили о достигнутом прогрессе на мирных переговорах в Катаре

/ Фото: AFP

Террористы "Талибана" нашли общий язык с США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD 2019-08-06T13:09:04+03:00 США Талибы и американцы заявили о достигнутом прогрессе на мирных переговорах в Катаре

США сумели достичь взаимопонимания с членами террористической организации "Талибан" на переговорах, которые прошли ранее в этом месяце в катарской столице Дохе.

Ссылаясь на неназываемого представителя группировки, The Associated Press пишет, что стороны разрешили все существовавшие между ними разногласия, включая примирение в Афганистане, вывод американского военного контингента из страны и отказ талибов контактировать с другими экстремистскими группировками

Впрочем, детали встречи остаются неизвестными.

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Эту информацию у тебя в Twitter подтвердил и принимавший участие в переговорах спецпредставитель США Залмай Халилзад.

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"Последние несколько дней я провел в Дохе, где рассматривались вопросы, которые могли бы положить начало жизнеспособной сделке с талибами и, в зависимости от обстоятельств, выводу войск США из Афганистана. Мы добились больших успехов", – пишет он.

Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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