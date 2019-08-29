Tesla впервые предложила автострахование в США

Компания Tesla была основана в 2003 году Илоном Маском

/ Фото: pexels.com

Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и дебютирует со штата Калифорния. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге Tesla.

"Страховка Tesla предусматривает широкий охват [услуг] и урегулирования претензий для наших клиентов в Калифорнии и будет распространена на другие штаты в будущем", — уточнила компания.

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Она разместила ссылку на сайт, который позволяет приобрести страховой полис "за одну минуту". Tesla обещала установить ежемесячный страховой взнос без косвенных поборов.

Компания Tesla была основана в 2003 году Илоном Маском. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Напомним, ранее Tesla опубликовала отчет за второй квартал 2019 финансового года. Убыток компании составил 408 млн долларов, несмотря на рекордное количество выпущенных авто – боле 87 тысяч штук. Квартальные убытки оказались в три раза выше, чем прогнозировали аналитики Bloomberg.

При этом Tesla рассчитывает на улучшение финансовых показателей и недавно провела презентацию электромобилей:

Видео: Tesla

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