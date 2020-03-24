Тестирование на коронавирус в США могут ускорить: что придумали медики

В США для ускорения процесса тестирования на новый коронавирус медики разработали комплекты для самостоятельного взятия мазка из носоглотки. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил вице-президент Штатов Майкл Пенс.

"Я рад сообщить, что комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов", - сказал он.

Пенс отметил, что это ускорит процесс тестирования и снизит риск для врачей подцепить инфекцию.

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Напомним, недавно главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс заявил, что эпидемическая ситуация в США в связи с распространением коронавируса на этой неделе ухудшится, однако не все осознают угрозу и не выполняют рекомендованные властями меры.

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Также мы писали, что Штаты приступили к испытанию вакцины от COVID-19. Президент Дональд Трамп назвал испытание вакцины беспрецедентным прорывом.

"Раньше на это уходили годы, а мы делаем это за очень короткие сроки. Это самая стремительная разработка вакцины за всю историю. Мы делаем очень, очень большие успехи", – сказал Трамп.

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