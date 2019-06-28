Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Тиллерсон обвинил зятя Трампа: занимаеся дипломатией в обход Госдепартамента

28 июня, 00:58

Кушнер обедал с министром иностранных дел Мексики и не сообщил об этом никому

Фото: AFP

Старший советник и зять американского президента Джаред Кушнер занимался дипломатией в обход Госдепартамента США. Об этом сообщил бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Бывший шеф американской дипломатии заявил, что Кушнер обычно не обеспечивал "масштабную координацию" своей внешнеполитической деятельности "с посольством США в той стране", с руководством которой вел переговоры. По словам Тиллерсона, он лично обращал внимание Кушнера на недопустимость ведения дел таким образом.

В связи с этим бывший руководитель внешнеполитического ведомства рассказал, как однажды во время делового ужина в одном из ресторанов Вашингтона владелец этого заведения обратил его внимание на то, что там же в другой компании находится министр иностранных дел Мексики. "Кушнер и кто-то еще, не помню кто, находились за столом, там же сидел министр иностранных дел Мексики, они ужинали. Я увидел, как с лица министра иностранных дел Мексики схлынула краска", —рассказал Тиллерсон.

"Как впоследствии выяснилось, министр иностранных дел исходил из того, что все, о чем он говорил с г-ном Кушнером, прошло через Госдепартамент, что я с этим полностью согласен. И он был довольно сильно шокирован, узнав, что я впервые об этом слышу, когда он мне начал обо всем этом рассказывать", — добавил бывший глава американской дипломатии.

Напомним, что Трамп прилетел в Японию для участия в G20. В отличие от прошлогоднего саммита G20, который проходил в Аргентине, в этой поездке его сопровождает не супруга, а дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, которые по совместительству являются советниками президента. Это уже послужило поводом для слухов о ссоре между президентом и "первой леди". 

Напомним, что пост госсекретаря США Тиллерсон занимал в период с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года. У него не сложились отношения с президентом США Дональдом Трампом. Трамп отправил Тиллерсона в отставку, о чем тот узнал лишь из записи главы американской администрации в Twitter. В прошлом Тиллерсон являлся руководителем нефтяного гиганта ExxonMobil.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Трамп, зять, Госдеп США, кушнер, Тиллерсон

Вы сейчас просматриваете новость " Тиллерсон обвинил зятя Трампа: занимаеся дипломатией в обход Госдепартамента". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зять Трампа рассказал о планах США по ближневосточному конфликту

3 мая, 05:03

В плане будут политическая и экономическая части

Зять Трампа копирует для американской администрации переписку в WhatsApp с политиками – СМИ

22 марта, 00:10

Кушнер по мессенджеру связывается с лицами за пределами Соединенных Штатов Америки

Зять Трампа пытался получить доступ к сверхсекретным данным разведки

25 января, 08:54

В ЦРУ обеспокоены, что Кушнер имел доступ к данным более низкого уровня секретности

Все в семью: зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома

14 декабря 2018, 11:11

Джаред Кушнер заинтересован в столь привлекательной должности и уже обсудил с президентом свое возможное назначение

Назван самый 1-й признак разрушения печени: что поведали ученые

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Кокорину дали срок больше, чем убийце

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

«В глубоком шоке»: сын Алибасова о словах отца о наследстве

Вокруг сериала "Чернобыль" разгорелся новый скандал

Ученые выяснили, что мешает потере лишнего жира на животе

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

Появилось видео с места убийства жены Соколова. Подробности

53-летняя Марина Хлебникова о причинах своей нездоровой худобы

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Вчера, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Как понять, что в организме не хватает магния

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь