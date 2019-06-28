Тиллерсон обвинил зятя Трампа: занимаеся дипломатией в обход Госдепартамента

Кушнер обедал с министром иностранных дел Мексики и не сообщил об этом никому

Фото: AFP

Старший советник и зять американского президента Джаред Кушнер занимался дипломатией в обход Госдепартамента США. Об этом сообщил бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Бывший шеф американской дипломатии заявил, что Кушнер обычно не обеспечивал "масштабную координацию" своей внешнеполитической деятельности "с посольством США в той стране", с руководством которой вел переговоры. По словам Тиллерсона, он лично обращал внимание Кушнера на недопустимость ведения дел таким образом.

В связи с этим бывший руководитель внешнеполитического ведомства рассказал, как однажды во время делового ужина в одном из ресторанов Вашингтона владелец этого заведения обратил его внимание на то, что там же в другой компании находится министр иностранных дел Мексики. "Кушнер и кто-то еще, не помню кто, находились за столом, там же сидел министр иностранных дел Мексики, они ужинали. Я увидел, как с лица министра иностранных дел Мексики схлынула краска", —рассказал Тиллерсон.

"Как впоследствии выяснилось, министр иностранных дел исходил из того, что все, о чем он говорил с г-ном Кушнером, прошло через Госдепартамент, что я с этим полностью согласен. И он был довольно сильно шокирован, узнав, что я впервые об этом слышу, когда он мне начал обо всем этом рассказывать", — добавил бывший глава американской дипломатии.

Напомним, что Трамп прилетел в Японию для участия в G20. В отличие от прошлогоднего саммита G20, который проходил в Аргентине, в этой поездке его сопровождает не супруга, а дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, которые по совместительству являются советниками президента. Это уже послужило поводом для слухов о ссоре между президентом и "первой леди".

Напомним, что пост госсекретаря США Тиллерсон занимал в период с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года. У него не сложились отношения с президентом США Дональдом Трампом. Трамп отправил Тиллерсона в отставку, о чем тот узнал лишь из записи главы американской администрации в Twitter. В прошлом Тиллерсон являлся руководителем нефтяного гиганта ExxonMobil.

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