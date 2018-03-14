Тиллерсон упомянул Россию в своей прощальной речи

Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон, которого Трамп отправил в отставку, в своей прощальной речи предостерег перед "тревожным поведением и действиями" России.

Об этом сообщает BBC.

"Впереди много работы, чтобы ответить на тревожное поведение и действия российского правительства", – заявил он.

По его словам, РФ стоит проанализировать, насколько ее действия соответствуют интересам российского народа.

"Продолжение Россией ее текущей траектории, вероятно, приведет к еще большей ее изоляции, и в этой ситуации никто не заинтересован", – заявил Тиллерсон.

Формально Тиллерсон пробудет на своем посту до 31 марта, однако он уже передал свои полномочия заместителю Джону Салливану.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майк Помпео.

Президент США уже предложил на пост госсекретаря кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. А место ушедшего главы ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Теперь новые кандидатуры, предложенные Трампом, должен утвердить Конгресс США.

Любопытно, что в декабре 2017-го президент назвал фейковыми новости об уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. "Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах", – отмечал уверял тогда Трамп.