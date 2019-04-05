Time поместил на обложку Путина с его "тайным планом"

На обложке изображен человек, очень похожий на российского лидера, который опирается руками на земной шар

Time поместил на обложку Путина с его "тайным планом" 2019-04-05T21:45:00+03:00 США На обложке изображен человек, очень похожий на российского лидера, который опирается руками на земной шар

Американский журнал Time поместил на обложку своего нового номера президента РФ Владимира Путина. Соответствующая обложка номера за 15 апреля 2019 года появилась в сети.

На обложке изображен человек, очень похожий на российского лидера, который опирается руками на земной шар с нанесенными на нее обозначениями, отмеченными красными звездами. В подписи на обложке говорится о "новом тайном плане РФ".

"Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы", – говорится в подписи.

Стоит отметить, что на сайте Time такую обложку можно увидеть только в течение секунды, поскольку она мгновенно меняется на другую – с Джо Байденом, который говорит о "тяжелом выборе для демократии в 2020 году".

Ранее Путин попал на обложку Time с короной на голове. Номер будет посвящен дальнейшим планам президента РФ.

Также мы писали, что известная американская газета New York Post показала забавную карикатуру, как Трамп "дал пинка" Путину. Американцы сделали карикатуру из-за дипломатического скандала. Главная статья номера была посвящена высылке 60 российских дипломатов и закрытию генконсульства РФ в Сиэтле.

А вот накануне чемпионата мира по футболу в России журнал Charlie Hebdo показал смешную карикатуру на Путина в танке. Издание назвало свой материал "Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне".

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