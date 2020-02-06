Точка в импичменте Трампа: лучшие фото эмоций из Конгресса

Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

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Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Против первой статьи обвиненияв ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за — 48. Против второй — 53 законодателя, за — 47. При втором голосовании сенаторы разделились по партийной линии. Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) стал единственным республиканцем, который поддержал статью обвинения, в рамках которой Трампу инкриминировалось злоупотребление властью. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим во время судебного процесса в верхней палате Конгресса за отстранение президента-однопартийца от власти.

"Решение о том, что Дональд Трамп оправдан по указанным в статьях обвинениям, принято", — объявил председательствующий на процессе глава Верховного суда США Джон Робертс. "Прежде всего я хотел бы поблагодарить лидера республиканского большинства и лидера демократов за их поддержку того, как я пытался выполнять не имеющие четкого определения обязанности в незнакомой обстановке", — добавил он позднее.

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Глава вашингтонской администрации, по данным газеты The Washington Post, рассчитывал, что хотя бы один сенатор-демократ проголосует против инкриминировавшихся ему обвинений. Трамп особо гордился тем, что три демократа из Палаты представителей Конгресса США проголосовали против импичмента в прошлом году. Ожидалось, что в верхней палате их примеру последует кто-то из трех умеренных демократов — Джо Манчин (от штата Западная Вирджиния), Кирстен Синема (от штата Аризона) или Даг Джонс (от штата Алабама). Однако все они поддержали импичмент президента по обеим статьям обвинения.

Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью, учитывая нынешний расклад политических сил в верхней палате Конгресса. При нынешнем составе Сената вероятность импичмента фактически была равна нулю, так как республиканцы занимают в нем 53 места из 100.

Несмотря на тот факт, что в судебном процессе по импичменту поставлена точка, демократы в Палате представителей еще до голосования заявили о намерении обязать бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Джона Болтона явиться на слушания в юридический комитет в связи с непрекращающимся расследованием действий президента-республиканца.

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Ранее член Республиканской партии Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) и демократ Манчин подняли вопрос о возможном вынесении президенту строгого порицания. Однако большинство законодателей в обеих партиях отказались поддержать вынесение данного вопроса на голосование.

По словам лидера демократического меньшинства Сената Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), завершился "первый в истории судебный процесс в рамках импичмента президента, во время которого не были заслушаны показания свидетелей". "Мы знаем, что это никоим образом не было судебным процессом, и американский народ тоже это знает", — утверждал он.

При этом инициировавшая процедуру импичмента спикер контролируемой демократами Палаты представителей Нэнси Пелоси (от штата Калифорния) после голосования обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве американской конституции, а Трампа назвала угрозой для демократии США. "К сожалению, из-за предательства Конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет", — говорится в заявлении спикера, опубликованном на ее сайте.

После оглашения Робертсом результатов голосования вокруг Конгресса начали собираться десятки человек, которые недовольны тем, что сенаторы оправдали Трампа.

Таким образом, Трамп остается на посту президента США.

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

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