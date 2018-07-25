Только для союзников: Путина не пригласят выступить в Конгрессе США

Вчера, 23:08

При этом в Палате представителей Конгресса США не видят проблемы в том, что президент США Дональд Трамп встретится с Путиным

фото AFP
фото AFP

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что он не станет приглашать президента России Владимира Путина выступить в конгрессе США в случае визита российского лидера в Вашингтон.

"Это (возможность выступить перед конгрессом – ред.) то, что мы предоставляем своим союзникам", – отметил Райан, объясняя свою позицию.

Стоит отметить, что лидеры стран, прибывающие в США, часто получают возможность выступить на совместной сессии конгресса США. Так, с речью к конгрессу США весной выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Ранее Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону подготовить приглашение для Владимира Путина приехать в Вашингтон предстоящей осенью.

Глава американской внешней политики Майк Помпео выразил надежду, что эта встреча состоится, и добавил, что считает ее чрезвычайно важной для народа Америки.

В свою очередь, заместитель министра обороны США по политике Джон Руд высказал суждение, что предложение Дональда Трампа Владимиру Путину провести встречу в США – разумный и практичный шаг.
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Источник:

Associated Press

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