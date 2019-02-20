Перевоплощение Кристиана Бэйла и только проверенные факты: что нужно знать о фильме "Власть"

21 февраля в прокат выходит фильм о Дике Чейни – вице-президенте США, который развязал войну в Ираке

Ради новой роли Кристиан Бэйл поправился и полысел. Фото: "Вольга-Украина".

Перевоплощение Кристиана Бэйла и только проверенные факты: что нужно знать о фильме "Власть" Алексей Росовецкий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c29/9c9/5c6c299c9845b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c29/9c9/5c6c299c9845b.png 2019-02-20T08:24:00+02:00 США 21 февраля в прокат выходит фильм о Дике Чейни – вице-президенте США, который развязал войну в Ираке

В правительстве Джорджа-Буша-младшего, чьи лидерские и человеческие качества вполне доходчиво показал Алан Мур в своей знаменитой документалке "Фаренгейт 9/11", даже на такие зловещие фигуры, как вице-президент Дик Чейни, падает комический отблеск сияния чистого разума 43-го президента США. Это очень хорошо понимает режиссер и сценарист Адам Маккей ("Игра на понижение"), который решил байопик о Дике Чейни в стиле комедийного мокументари – стилизации под документальный фильм.

Что хорошего и что плохого в фильме "Власть", который выходит в украинский кинотеатральный прокат 21 февраля, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Кто такой Дик Чейни

Для начала, самый молодой глава администрации президента при Джеральде Форде. Эту должность Ричард Брюс Чейни занял в 34 года по протекции своего тогдашнего наставника Дональда Рамсфелда, благодаря которому Чейни, определяясь в своих политических пристрастиях, и отдал предпочтение республиканской партии. При Джордже Буше-старшем занимал пост министра обороны США: это при его каденции Америка вторглась в Панаму и провела военную операцию в Ираке "Буря в пустыне".

В промежутке между работой в правительстве двух Бушей (занимал должность 46-го вице-президента США с 2001 по 2009 годы) руководил нефтяной компанией "Halliburton", чем не преминул воспользоваться, когда снова вернулся в Белый дом. Так, по информации газеты "The Guardian", благодаря Чейни компания "Halliburton" первой получила в Ираке контракты на сумму $17 млрд. В качестве доказательства газета приводит письмо одного из армейских чиновников, в котором говорится, что тот не видит никаких проблем в подписании контракта с "Halliburton", поскольку "все было обговорено с офисом вице-президента".

Он был одним из инициаторов глобальной войны с терроризмом после терактов 11 сентября и настаивал на вторжении в Ирак, утверждая, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие. (Которое, напомним, так и не нашли.) Именно вице-президент Чейни легализовал пытки подозреваемых в связях с террористами и прослушку частных телефонных разговоров. Его называли "серым кардиналом" администрации Джорджа Буша-младшего: за закрытыми дверями он принимал самое активное участие в формировании политики государства, далеко выходя за рамки полномочий вице-президента.

По мнению журналистов издания "Коммерсант-Власть", "существует также мнение, что не Буш выбрал Чейни своим номером два, а Чейни сам выбрал Буша своим номером один". Другими словами, амбициозный политик, прекрасно понимающий, как работает государственный аппарат и откуда торчат нужные ниточки, – но при этом косноязычный, ненавидящий журналистов и неспособный к публичной политике Чейни подыскал себе контролируемого президента. Тем более, что младшего Буша он знал еще по тем временам, когда тот был знаменит разве что своим беспробудным пьянством.

Фото: AFP, "Вольга-Украина"

"Я могу вам с уверенностью сказать, что первые пять лет правления Буша Чейни вертел им, как хотел. Потом складывается ощущение, что году эдак на шестом Буш-младший начал просыпаться. Есть известная история о том, как Чейни собирался бомбить Сирию. И тогда Буш сказал: "Стоп-стоп-стоп-стоп" — и попросил всех, кто был в комнате, проголосовать. В поддержку позиции вице-президента руку не поднял никто. Есть мнение, что это было концом власти Чейни, но первые четыре-пять лет правления Буша его влияние было практически безграничным. Даже Буш-старший потом сказал: "Если бы я знал, что Дик Чейни построит в Белом доме свою теневую империю, я бы не стал рекомендовать его кандидатуру своему сыну". Это цитата!" – рассказывал режиссер фильма Адам Маккей в интервью порталу "Afisha-Daily".

Своего героя Маккей определил не как политика, а как "гениального бюрократа".

О чем этот фильм и зачем его смотреть

Готовясь к фильму, Маккей тщательным образом собирал документальные материалы о Чейни, причем любая деталь биографии вице-президента подвергалась жесткому фактчекингу – чтобы обезопаситься от возможных исков. Так что не стоит ждать от "Власти" какого-то художественного или хотя бы публицистического высказывания. (Как в фильмах Алана Мура, с которым Маккей работал на телевидении.) "Власть" представляет собой очень подробную кинобиографию, основанную на проверенных фактах, которые старательно перенесены на экран.

Одну сцену фильма за другой мы отслеживаем карьерные и биографические вехи славной жизни Дика Чейни. Начиная серединой шестидесятых годов, когда "серого кардинала" Вашингтона выгнали за пьянство из колледжа – от смерти в канаве будущего самого влиятельного вице-президента в истории США спасла волевая жена. И вплоть до его восхождения на вершину теневой власти в Белом доме.

Скажем прямо: от всей этой назидательности веет откровенной скукой. Больше всего "Власть" напоминает документальную передачу, разыгранную актерами первой величины. Как и полагается документальной передаче, закадровый текст бесконечно разъясняет нам, поясняет и уточняет происходящие на экране события. Но при желании, пользуясь гуглом, все это можно без труда отыскать в новостях. Вот бывший вице-президент США благополучно перенес операцию на сердце, а вот его младшая дочь Мэри Чейни, известная ЛГБТ-активистка, сочеталась однополым браком со своей давней партнёршей Хизер По.

Временами, как будто спохватившись, авторы фильма принимаются хулиганить, выворачивая наизнанку псевдо-документальную стилистику, и откровенно ее пародируют. Например, когда после первого инфаркта, перенесенного Чейни, по экрану бегут преждевременные титры. Или возьмем рассказчика, которого играет Джесси Племмонс. (Вы можете помнить его по последним сезонам "Во все тяжкие" и второму – антологии "Фарго".) Впрочем, обойдемся без спойлеров.

И вот этот легкий налет безумия, собственно, и спасает фильм от скуки, заставляя вспомнить остросатирические высказывания на тему абсурда и порочности современной политики в духе картины "В петле" Армандо Иануччи – год назад в нашем прокате можно было увидеть его лучший на данный момент фильм "Смерть Сталина". Как и в фильмах Иануччи, "Власть" наглядно показывает, что большая политика делается либо профессиональными интриганами, блюдущими собственный интерес, либо тупицами. Главное, запастись терпением, как на рыбалке, и однажды мимо тебя что-нибудь да проплывет.

Сэм Рокуэлл в роли Джорджа Буша-младшего. Фото: "Вольга-Украина"

Но самое главное здесь – отличные актерские работы: не зря Кристиан Бэйл заработал за роль Чейни номинацию на "Оскар" и "Золотой глобус".

Не иначе, как Бэйлу, который регулярно ставит ради ролей эксперименты со своим весом и внешностью, захотелось посоревноваться с Черчиллем-Гари Олдменом в "Темных временах". Но актер, к сожалению, переиграл сам себя. Холодный, застегнутый на все пуговицы вице-премьер Чейни, цедящий сквозь зубы слова, получился у Бэйла таким обаятельным парнем, что весь сатирический заряд фильма ушел вхолостую в песок.

Прекрасный семьянин, эффективный менеджер, жертвующий ради семьи и работы здоровьем – ну как такого не любить. А что до издержек вроде лоббизма, так кто там, на самом верху, не без греха?

Вторая большая актерская удача фильма – это роль Буша-младшего в исполнении Сэма Рокуэлла ("Луна 2012", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"). Во-первых, получилось поразительное внешнее сходство, в отличие от Джоша Бролина, который изображал Буша в одноименном байопике Оливера Стоуна 2008 года. Во-вторых, Рокуэлл показал своего героя без прикрас, но в то же время удержался от карикатуры, балансируя где-то на грани.

Вообще, заметьте, несмотря на пресловутую демократию, американцы редко высмеивают своих президентов. На пальцах пересчитать: Джим Картер в "Подержанных автомобилях" Роберта Земекиса, а еще чета Джордж и Барбара Буш, над которой всласть поизгалялись троица насмешников братья Цукер и Джим Абрахамс в "Голом пистолете 2 ½" – но то были времена Нового Голливуда и вольница девяностых. Когда во втором сезоне антологии "Фарго" (2015) появляется на экране Рональд Рейган, смеются только киноманы: актер Брюс Кемпбелл знаменит как звезда фильмов ужасов рейгановской эпохи.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинское кино возрождается и выходит на большие экраны.

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АВТОР: Алексей Росовецкий Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.