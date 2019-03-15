Тонкий намек Путину: ядерный бомбардировщик США подлетел к границам России

Полет проводился на высоте 8,2 тыс. метров с включенным транспондером

B-52H Stratofortress. Фото: Flickr

Тонкий намек Путину: ядерный бомбардировщик США подлетел к границам России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bbd/067/5c8bbd0670986.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bbd/067/5c8bbd0670986.jpg 2019-03-15T17:02:00+02:00 США Полет проводился на высоте 8,2 тыс. метров с включенным транспондером

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил полет вблизи границ Российской Федерации в районе Балтийского моря, о чем сообщают российские СМИ с ссылкой на данные "западных авиационных ресурсов".

Данный самолет, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, вылетев с авиабазы "Барксдейл" в штате Луизаина, пересек Атлантический океан, после чего над Англией и Германией долетел до Балтии, где лег курсом в сторону морской границы Калининградской области.

Находясь на расстоянии около 120 км от границы РФ, бомбардировщик развернулся и изменил курс на Великобританию. Журналисты отмечают, что самолет несколько минут находился в зоне действия российской ПВО.

Полет проводился на высоте 8,2 тыс. метров с включенным транспондером. Данный полет на этой неделе совершается уже не впервые – аналогичный маршрут B-52H совершил накануне, 14 марта.

Кроме того, российские военные утверждают, что в пятницу у границы Калининградской якобы совершил полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, а также был зафиксирован шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Напомним, ранее вооруженные силы Швеции сообщили, что во время полета над Балтийским морем в международном воздушном пространстве российский истребитель Су-27 опасно приблизился к шведскому самолету разведки.

Кроме того, в январе российская тяжелая авиация была обнаружена неподалеку Северной Америки, на что быстро сработали американские и канадские самолеты-перехватчики.

Мы также писали о крушении российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Инцидент произошел при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.

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