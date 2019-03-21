"Твитократия" Трампа и охота на бен Ладена: ТОП-7 самых знаменитых записей в истории Twitter

21 марта исполняется 13 лет одной из самых популярных социальных сетей

Фото: Pixabay

"Твитократия" Трампа и охота на бен Ладена: ТОП-7 самых знаменитых записей в истории Twitter //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b0/d5b/5c93b0d5b8bd8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b0/d5b/5c93b0d5b8bd8.jpg 2019-03-21T17:57:00+02:00 США 21 марта исполняется 13 лет одной из самых популярных социальных сетей

Сегодняшний день, 21 марта, считается днем рождения социальной сети Twitter – ровно 13 лет назад в ней появилась первая запись. Несмотря на легкомысленное название (словарь переводит to tweet как "чирикать", "щебетать", "болтать"), на западе именно эта социальная сеть стала ведущей платформой для ВИП-персон в диапазоне от высокопоставленных государственных чиновников до кинозвезд.

За все эти годы существования соцсети Twitter было непросто отобрать наиболее значимые записи, но сайту "Сегодня" в специальном материале ко дню рождения твиттеромании это удалось.

Самый первый

Не будет преувеличением сказать, что самым знаменитым твитом стал самый первый – тот самый, оставленный в соцсети ее создателем Джеком Дорси 21 марта 2006 года.

"Я создаю свой твиттер", – написал Дорси.

Вроде бы, ничего особенного, просто лишнее напоминание о том, как важно быть первым: за 13 лет этот немудреный твит собрал почти 4 тыс комментариев, более 100 тыс ретвитов и почти 90 тыс лайков.

Самый популярный

Самый популярный пост в Twitter оставил 5 января этого года японский миллиардер и меценат Юсака Маэдзава, который возглавляет популярную японскую модную онлайн-платформу Zozotown. За несколько дней завись собрала 5, 5 млн ретвитов. Все просто: миллиардер предложил 923 000 долларов за ретвит своего поста.

Так, Маэдзава предложил 100 случайным пользователям Twitter, которые заретвитят его пост, шанс выиграть 100 млн японских йен (эквивалент $923 000). Благодаря этому его твит стал самым популярным на данный момент в истории Twitter, потеснив с этого места запись 16-летнего Картера Уилкерсона с просьбой о бесплатных куриных наггетсах, который собрал порядка 3,5 млн ретвитов.

О раздаче денег миллиардер объявил после того, как его компания Zozotown сделала 10 млрд йен на новогодних распродажах. Твит был отмечен хештегом "новогодний подарок за полет к Луне". Позднее Маэдзава запостил благодарность за достижение нового рекорда. Он также сообщил о том, что уже написал 100 победителям.

Вообще, находчивый миллиардер Маэдзава сам по себе не так и прост. Например, он станет первым пассажиром ракеты Илона Маска, которая в 2023 году слетает к Луне. Во сколько обойдется путешествие – в компании не говорят, однако речь идет о весьма значительной сумме. Для сравнения, компания Джеффа Безоса Blue Origin предположительно будет брать с космических туристов порядка 200-300 тыс долларов за полет.

Счастливый день Барака Обамы

Конечно же, шутка японского миллиардера и твит 16-летнего Картера Уилкерсона, который решил собрать 18 млн ретвитов, чтобы обеспечить себя бесплатными наггетсами закусочной Wendy's на целый год (всего он собрал чуть более 3 млн ретвитов) – не единственные твит-рекордсмены.

До рекорда Уилкерсона, который он поставил в мае 2017 года, тогдашний рекорд Twitter побила запись Обамы о победе на выборах от 7 ноября 2012 года. На тот момент она стала самой цитируемой в истории сервиса – запись ретвитнули более 460 тысяч пользователей, и более 150 тысяч человек добавили ее в избранное. На данный момент пост собрал почти 900 тыс ретвитов.

Пост-рекордсмен, как и полагается талантливым произведениям блогерского искусства, отличался краткостью: "Еще четыре года".

Твит сопровождался фотографией президента, обнимающего свою супругу Мишель.

Напомним, что его соперником от Республиканской партии в президентской гонке-2012, которая завершилась 7 ноября, был Митт Ромни.

С чего начинается Трамп

Сейчас все мы уже привыкли к тому, что президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп твитит по поводу и без – и все его твиты обсуждаются мировой прессой как официальные заявления главы государства. Западные журналисты даже придумали для этого явления ироничное название – "твитократия". Но так было не всегда.

Первым твитом Трампа, на который обратила внимание общественность, стала запись от 28 ноября 2016 года – то есть сделанная через 9 дней после того, как были объявлены победители президентской гонки.

"Если Куба не стремится заключить более выгодную сделку, для кубинского народа и народа США в целом, я отменю сделку", – пригрозил лидер американского народа.

Что имел в виду президент, пришлось пояснять главе аппарата Райну Прибусу в интервью телеканалу Fox.

"Избранный президент Трамп выразился довольно ясно. Мы должны заключить более выгодную сделку", – заявил госчиновник.

По его словам, Гавана должна будет открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания и положить конец другим нарушениям прав человека.

Напомним, что конец полувековой вражды между Кубой и США пришел в июле 2015 года, когда после переговоров Барака Обамы и Рауля Кастро эти две страны восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1961 году.

Самый криптологический твит

1 мая 2011 года некий пакистанский специалист по информационным технологиям Сохаиб Атхар написал в своей страничке, что видит в небе вертолет, и что для данных мест (неподалеку от города Абботтабад) это довольно редкое явление.

Дальше появились еще два вертолета, а через пару часов стало ясно, что "вертушки" над Абботтабадом не принадлежат ни ВВС Пакистана, ни движению "Талибан", а пакистанские власти опровергли версию о террористической атаке. В связи с этим Атхар назвал ситуацию "запутанной", но продолжал фиксировать все происходящее в Twitter.

Сам того не желая – и не зная, что происходит на самом деле, Атхар транслировал в прямом эфире репортаж о спецоперации США по ликвидации Усамы бен Ладена.

"Сам блогер понял, за чем вел наблюдение, только тогда, когда по телевидению выступил президента США Обама и рассказал о том, что бен Ладен убит", – суммирует служба ВВС, рассказавшая эту историю.

Самый обсуждаемый

15 апреля 2013 года на марафоне, который ежегодно проводился в американском городе в Бостоне, в зоне для зрителей прогремели взрывы, в результате которых погибло три человека и пострадало более 280 человек. Бомбы взорвались примерно через три часа после того, как финишировали победители марафона.

"Украинские дипломаты проверяют, есть ли среди погибших и пострадавших в результате взрывов на Бостонском марафоне граждане Украины", – писал сайт "Сегодня" 16 апреля 2013 года.

Это тема стала одной из самых обсуждаемых в истории Twitter: всего было отправлено более 27 млн твитов об этой трагедии.

"Было две бомбы, которая взорвались недалеко от финиша Марафона в Бостоне. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы определить, что именно произошло", – рапортовал в Twitter один из организаторов Бостонского марафона.

Репортер кабельного канала New England Cable News Джеки Бруно написала в Twitter, что она видела, что некоторым людям оторвало ноги.

"Бегуны прибывали и видели эту ужасную картину", – сообщила она.

Самый главный твит прошлого года

В декабре прошлого года портал BuzzFeed опубликовал свой рейтинг "59 самых важных твитов знаменитостей-2018". На первой позиции – твит от актера Райана Рейнольдса, знаменитого своими довольно остроумными сообщениями в Twitter, в первую очередь, посвященные членам семьи и теме отцовства.

В январе 2018 года он проехался по семейству Кардашьян.

"Может ли кто-нибудь решить спор между мной и моим священником? Кто именно из Кардашьян беременна?", – вопрошает звезда фильма "Дэдпул".

Эту шутку непросто понять, если не знать, что на момент написания твита ребенка ждали сама светская львица Ким Кардашьян, а также две ее сестры – Хлое и Кайли Дженнер. Не бог весь как смешно, но американским пользователям соцсети понравилось. Кстати говоря, на данный момент эта запись удалена, приходится довольствоваться скриншотом из рейтинга BuzzFeed.

Всего в рейтинг вошло четыре твита Рейнольдса.

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