Топ-менеджер Uber назвала стиль работы Маска антинаучным и устаревшим

Bсполнительный директор Tesla Илон Маск поспорил с топ-менеджером Uber Арианной Хаффингтон о своем стиле работе. Об этом американский предприниматель написал в аккаунте Twitter.

"Ford и Tesla две единственные американские автомобильные компании, избежавшие банкротства. Я только что вернулся домой с завода. Вы думаете, что у меня есть выбор. Но это не так", — написал Маск.

17 августа Хаффингтон опубликовала открытое письмо в издании Thrive Global, где обвинила Маска демонстрации "дико устаревшего, антинаучного и ужасно неэффективного способа использования человеческой энергии" и посоветовала ему изменить стиль работы. Топ-менеджер Uber призналась, что ее восхищает продуктивность Маска, но ему следует больше отдыхать.

Речь идет об интервью Маска The New York Times, в котором он рассказал о переутомлении на работе. Колумнистка привела в пример исследования, которые доказывают, что наличие свободного от работы времени позволяет принимать более эффективные решения. Она заявила, что людям не следует равняться на производительность роботов и воспринимать трату времени на отдых как неудачу.

7 августа предприниматель заявил о готовности выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию, что спровоцировало сначала резкий рост акций на 10 процентов, а затем их падение. После этого некоторые акционеры Tesla подали иск против Маска, объяснив это тем, что они понесли значительные убытки из-за недостоверной информации. 16 августа на Tesla завели дело из-за твитов владельца о возможности превращения компании в частную.

Напомним, 7 августа основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи. Заявления Маска об обеспечении финансирования имели большое значение и вызвали существенное движение на рынке, рассказали аналитики Bloomberg. Акции компании Tesla заметно упали.

Ранее СМИ выяснили, что Саудовская Аравия приобрела от 3 до 5% акций компании Tesla.

Напомним, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства: