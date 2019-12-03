Торговая сделка между Вашингтоном и Пекином может быть заключена до конца года

Трамп заявил, что США и Китай подошли к «значительному первому этапу» в рамках сделки

/ Фото: AFP

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином все еще может быть заключено до конца 2019 года. Об этом заявил старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, – пишет Reuters.

"Конечно", — ответила она на соответствующий вопрос. При этом, по данным агенства, Конуэй пояснила, что подготовка первой фазы торговой сделки продолжается.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили. Однако мероприятия в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.

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1 декабря информационный портал Aksios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации сообщал, что переговоры о заключении американо-китайского торгового соглашения застопорились из-запринятого в США закона о демократии и правах человека в Гонконге.

Китай негативно отреагировал на американский закон о демократии и правах человека в Гонконге.

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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