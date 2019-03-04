Торнадо продолжает уносить жизни в США: число жертв достигло 23

Без электричества остались десятки тысяч потребителей

Торнадо продолжает уносить жизни в США: число жертв достигло 23 2019-03-04T10:57:00+02:00 США Без электричества остались десятки тысяч потребителей

В американском штате Алабама жертвами двух торнадо стали не менее 23 человек. Об этом рассказал представитель местной полиции Джей Джонс, сообщает Reuters.

По данным полиции, среди погибших есть дети. Ожидается, что число жертв возрастет, поскольку спасатели начали разбирать обломки разрушенных домов. Больше всего из-за стихии пострадал город Оберн. Кроме того, без электричества в штате остались десятки тысяч потребителей.

Ранее мы писали о 22 жертвах стихии.

Напомним, не так давно в американском штате Иллинойс из-за торнадо пострадали по меньшей мере 21 человек.

Кроме того, жители Италии стали свидетелями серии торнадо, что является очень необычным явлением для этой местности.

Мы также писали, что в октябре впервые за девять лет торнадо прокатилось по Кипру, нанеся значительный ущерб ряду районов островного государства

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