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Торнадо в США – двое детей погибли, еще десяток людей ранены

Сегодня, 09:51

Метеорологи ожидают, что дальше буря направится на восток

Фото: Reuters

В городе Франклин в восточном Техасе произошло торнадо. В результате двое детей погибли, еще десяток человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.

"Городу Франклин был нанесен серьезный ущерб в результате штормов", – заявил офис шерифа округа Робертсон в предупреждении.

"Если вы являетесь жителем Франклина и не можете добраться к своему дому, направляйтесь в Первую баптистскую церковь", – добавили в офисе.

Одну из пострадавших спасатели вытащили из обломков передвижного дома. Женщина получила опасные для жизни травмы и сейчас находится в больнице.

Также за данными агентства Associated Press, два ребенка погибли. Еще двух человек доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Остальным пострадавшим медслужба помогла на месте происшествия.

Местная телевизионная станция KWTX-TV сообщила, что по меньшей мере два мобильных дома были повреждены торнадо, машины перевернуты, а линии электропередачи отключены. В результате многие из 1500 жителей города остались без электричества. В ближайших населенных пунктах зарегистрированы перебои в подаче электричества.


Видео: Reuters

Метеоролог из Центра прогнозирования погоды Боб Оравец, рассказал, что вероятны долгоживущие, широко распространенные и интенсивные штормы.

"Это подчеркивает этот уровень угрозы", – сказал Оравец.

Части Техаса и Луизианы испытывали сильный дождь рано в субботу. В Техасе служба прогнозировала порывы ветра и большой град до 5 см в диаметре. Также Оравец сказал, что ожидается, что в воскресенье утром бури двинутся на восток, где они растянутся от долины Огайо до юго-востока.

"Хуже всего будет с утра до вечера, – добавил метеоролог. – После этого он должен сойти вниз, двигаясь дальше на восток".

Напомним, что в начале марта на городок в Германии обрушился мощный ураган. Из-за урагана Эбер-Хард в центре и на западе страны не работает железная дорога. Накануне поезда не ходили в Бельгию и Нидер-Ланд.


Кроме этого, недавно ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо.

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Тег ураган, непогода, смерч, град, пострадавшие, торнадо

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