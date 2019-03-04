Торнадо в США: двое погибших, много раненых
Множество домов разрушены или получили повреждения в результате стихии в населенном пункте Бурегар
Не менее двух человек погибли и многие пострадали в американском штате Алабама в результате торнадо. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на представителя спасательной службы Риту Смит.
"К сожалению, мы знаем, что сейчас у нас есть два подтвержденных случая смерти и много пострадавших", — заявила Смит. По ее словам, множество домов разрушены или получили повреждения в результате стихии в населенном пункте Бурегар примерно в 95 км к востоку от города Монтгомери — столицы Алабамы.
Отмечается, что ранее в воскресенье в Алабаме и соседней Джорджии были распространены уведомления о приближающемся урагане.
Напомним, ранее в американском штате Иллинойс из-за торнадо пострадали по меньшей мере 21 человек.
Кроме того, жители Италии стали свидетелями серии торнадо, что является очень необычным явлением для этой местности.
Мы также писали, что в октябре впервые за девять лет торнадо прокатилось по Кипру, нанеся значительный ущерб ряду районов островного государства.
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