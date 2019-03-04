Торнадо в США: двое погибших, много раненых

Множество домов разрушены или получили повреждения в результате стихии в населенном пункте Бурегар

Фото: twitter.com/Nichola56831129.

Торнадо в США: двое погибших, много раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c70/1ea/5c7c701eaba60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c70/1ea/5c7c701eaba60.jpg 2019-03-04T02:41:00+02:00 США Множество домов разрушены или получили повреждения в результате стихии в населенном пункте Бурегар

Не менее двух человек погибли и многие пострадали в американском штате Алабама в результате торнадо. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на представителя спасательной службы Риту Смит.

"К сожалению, мы знаем, что сейчас у нас есть два подтвержденных случая смерти и много пострадавших", — заявила Смит. По ее словам, множество домов разрушены или получили повреждения в результате стихии в населенном пункте Бурегар примерно в 95 км к востоку от города Монтгомери — столицы Алабамы.

Отмечается, что ранее в воскресенье в Алабаме и соседней Джорджии были распространены уведомления о приближающемся урагане.

Напомним, ранее в американском штате Иллинойс из-за торнадо пострадали по меньшей мере 21 человек.

Кроме того, жители Италии стали свидетелями серии торнадо, что является очень необычным явлением для этой местности.

Мы также писали, что в октябре впервые за девять лет торнадо прокатилось по Кипру, нанеся значительный ущерб ряду районов островного государства.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.