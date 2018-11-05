Трагедия в Техасе: молодожены разбились на вертолете сразу после свадьбы

Сегодня, 14:51

Уилл Бейлер и Бейли Акерман погибли спустя полтора часа после брачной церемонии неподалеку от города Ювалде

Фото: twitter.com/_DakotaWells
Фото: twitter.com/_DakotaWells

Национальный совет по безопасности на транспорте США расследует обстоятельства авиакатастрофы в американском штате Техас, произошедшей в ночь на 4 ноября.

Как сообщает телеканал ABC, в результате крушения вертолета, которое случилось в 15 милях от города Ювалде, погибли три человека – пилот и два пассажира.

Особой трагичности случившемуся добавляет то, что пассажирами были молодожены – Уилл Бейлер и Бейли Акерман, которые поженились всего за полтора часа до авиакатастрофы.

После праздника, который Бейлер и Акерман отмечали в кругу родных на семейном ранчо, 3 ноября они сели в вертолет и улетели. Спустя какое-то время воздушное средство разбилось о скалу.

Тела погибших были обнаружены следующим утром.

Местные СМИ пишут, что пилотировал вертолетом капитан ВВС США, ветеран вьетнамской войны Джеральд Грин Лоуренс.

Детали случившегося пока что остаются неизвестными.

Напомним, что на прошлой неделе крушение вертолета произошло в штате Флорида – воздушное средство упала на стоянку трейлеров, в результате чего погибли два человека.

Также сообщалось о том, что два человека погибли и еще двое пострадали в результате крушения вертолета в американском штате Нью-Йорк.
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Источник:

"Сегодня"

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