Трам грозится закрыть соцсети: что произошло

В Соединенных Штатах могут закрыть социальные сети. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп, который ранее заявил, что Twitter вмешивается в американские выборы.

"Республиканцы чувствуют, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы не можем допустить этого, мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их. Мы видели, что они пытались сделать в 2016 году (на выборах президента – Ред.), но тогда они провалились. Мы не можем допустить, чтобы нечто похожее, хотя и в более изощренной форме, случилось снова", - заявил Трамп.

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Ранее на некоторых записях Трампа в Twitter появились отметки, предупреждающие читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

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В частности, президент США написал в соцсети о том, что демократы, организуя голосование по почте, пытаются создать условия для махинаций на выборах.

Отметим, согласно последнему опросу, главный кандидат от демократов Джо Байден опережает действующего президента-республиканца Дональда Трампа на 5%.

Тем временем США остаются лидером по количеству случаев заражения коронавирусом.

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