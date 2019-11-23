Трамп анонсировал "крупнейший скандал в истории" США

Трамп неоднократно обвинял сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его штабом

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Доклад генерального прокурора Министерства юстиции США Майкла Горовица о причинах начала слежки за сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа в ходе кампании 2016 года будет "историческим". Такое мнение высказал в пятницу президент США Дональд Трамп в интервью телепрограмме Fox & Friends.

"Скоро будет опубликован доклад, касающийся исполнения Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) и он, можно сказать, будет историческим, - заявил Трамп. - Именно это определение здесь уместно".

Он не уточнил, какие именно данные будут включены в доклад, но выразил уверенность в том, что этот документ вызовет "крупнейший скандал в истории".

На протяжении года генеральный инспектор Министерства юстиции расследовал возможные нарушения, допущенные в деятельности особого суда, который в соответствии с положениями Закона о наблюдении за иностранной разведкой дал в 2016 году санкцию на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

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В частности, он рассматривал вопрос о том, каким образом досье бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила с непроверенными компрометировавшими Трампа утверждениями было использовано в качестве основания для выдачи разрешения на слежку.

Как отметила телекомпания Fox News, до сих пор нет информации о том, был ли Пейдж единственным сотрудником предвыборного штаба Трампа, за которым велась слежка.

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Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, в конце октября The Washington Post сообщала, что проверка обстоятельств начала нацеленного на Трампа расследования спецслужб США в 2016 году превратилась в уголовное разбирательство. Его ведет спецпрокурор Джон Дарем. Он, к примеру, выясняет, на каких основаниях американские компетентные органы начали в 2016 году контрразведывательное расследование действий Трампа. Кроме того, Дарем проясняет обстоятельства начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, что Дональд Трамп считает слежку ФБР за его предвыборным штабом более серьезным делом, чем Уотергейт.

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