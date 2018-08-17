Трамп анонсировал новый "удар" по Турции

Соединенные Штаты сократят расходы на Турцию. Об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

"Турция много лет использовала США. Теперь они удерживают нашего замечательного христианского пастора, который представляет нашу страну как большой заложник-патриот. Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию", – заявил Трамп.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу, против Турции могут ужесточить санкции.

Протестантский пастор Эндрю Брансон, проживавший в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО, последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест по медицинским соображениям. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

США резко критикуют Турцию за дело пастора и требуют его немедленного освобождения. Трамп ранее пригрозил Анкаре ввести санкции, а в начале августа реализовал эти угрозы. Штаты запретили въезд на свою территорию министрам юстиции и внутренних дел республики, а также повысили вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции – до 50% и 20% соответственно.

Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и тоже значительно повысил пошлины на ряд товаров из США. Между тем весь этот кризис сильно ослабил экономику страны и турецкую лиру, потерявшую с начала года уже более 40% стоимости.

Также сообщалось, что Турция готова искать "новых друзей" вместо США. Президент Реджеп Эрдоган предъявил Вашингтону ультиматум: если санкции не отменят, отношения уже не будут такими, как прежде.

Напомним, что из-за введенных санкций международное агентство Fitch снизило кредитные рейтинги Турции.