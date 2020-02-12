Трамп: Белый дом покинет ряд сотрудников

«Еще как, абсолютно точно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли новые увольнения

Дональд Трамп Фото: NumbersMuncher

Часть сотрудников Белого дома будет сокращена или переведена на другую работу вслед за подполковником Александером Виндманом, давшим показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

"Еще как, абсолютно точно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли новые увольнения.

Трамп признал, что был недоволен Виндманом. "Он сообщил очень некорректные сведения, вы это понимаете. Стоит только посмотреть на его заявления (в Конгрессе — прим.Ред.) и на те конкретные слова, которые были сказаны", — подчеркнул он, имея в виду стенограмму своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года. "Мы выясним, что произошло", — добавил Трамп.

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"Мы отправили его в совсем другое место (Виндман, прикомандированный к Совету национальной безопасности Белого дома из Пентагона, вернется в военное ведомство —Ред.), и теперь военные могут поступать с ним так, как захотят. Теперь он в подчинении генерала Марка Милли (председателя Комитета начальников штабов ВС США — прим.Ред.), поздравляю генерала Милли с этим", — заявил президент.

Ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

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Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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