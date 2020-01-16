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Трамп был в курсе действий помощника своего адвоката в Украине – СМИ

16 января, 05:26

«Я бы ничего не предпринимал без согласия Руди Джулиани или президента США», - сказал Парнас

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп точно знал, чем занимался в Украинепо поручению его адвоката Рудольфа Джулиани предприниматель Лев Парнас. С таким утверждением последний выступил в интервью телеканалу MCNВС.

Парнаса попросили прокомментировать заявления Трампа о том, он не знаком с ним, а также Игорем Фруманом, Андреем Кукушкиным и Дэвидом Корреей, которым в США осенью прошлого года были предъявлены обвинения в сговоре с целью привлечения средств российского предпринимателя на финансирование ряда американских избирательных кампаний, а также в лоббистской деятельности в интересах украинского чиновника. "Это ложь. Президент Трамп точно знал, что происходит", — сказал предприниматель.

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"Он был осведомлен о всех моих передвижениях. Я бы ничего не предпринимал без согласия Руди Джулиани или президента США", — продолжал Парнас, уточнив, что у него лично не было ни намерений, ни желания по своей воле общаться с официальными лицами Украины.

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Напомним, что поводом для импичмента Трампу стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США Владимир Зеленский помощник Дональд Трамп Рудольф Джулиани

Источник: ТАСС

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