Трамп дал поручение провести кадровые чистки в Совете нацбезопасности: причины

Такое решение может быть связано со скандалом вокруг разговора Трампа и Зеленского

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Erin Scott

Президент США Дональд Трамп отдал в конфиденциальном порядке распоряжение существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, распоряжение Трампа было доведено до сведения сотрудников СНБ на этой неделе исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвэни и новым советником президента по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. Источники издания не едины во мнение относительно причин такого шага. Одни увязывают его с приходом О’Брайена на место Джона Болтона, другие – с громким скандалом вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Bloomberg напоминает, что Трамп проводил курс на повышение эффективности СНБ, который состоит из порядка 310 человек, главным образом бывших кадровых сотрудников Госдепартамента, Пентагона и спецслужб. Автор жалобы на ряд аспектов разговора Трампа и Зеленского не известен, однако его считают американским разведчиком.

Ранее сообщалось, что еще один сотрудник американской разведки рассматривает целесообразность подать рапорт о вызвавших у него тревогу отношениях президента США Дональда Трампа с Украиной. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета New York Times со ссылкой на два источника.

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По их данным, у этого разведчика имеется более конкретная информация о событиях, связанных с Трампом и Украиной.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву.

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Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что его обращения к властям иностранных государств с призывом провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына не имеют никакого отношения к внутриполитической борьбе, представляют собой обычную практику борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, будет ли Киев начинать расследование относительно американского политика Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Зеленский о телефонном разговоре с Трампом Видео: Reuters

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал первую жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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