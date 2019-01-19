Президент Трамп: два года "хулигана мировой политики"

Столь неоднозначного президента США не имели давно

Трамп, Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент Трамп: два года "хулигана мировой политики" Виталий Рябошапка //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f1b/a2e/5c3f1ba2e9c16.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f1b/a2e/5c3f1ba2e9c16.jpg 2019-01-19T07:36:00+02:00 США Столь неоднозначного президента США не имели давно

Президент США Дональд Трамп 20 января отмечает вторую годовщину пребывания на посту. Празднование, если таковое состоится, будет проходить в сложной для американского президента обстановке.

Дело Трампа живет

Главные неприятности Трампу по-прежнему доставляет спецпрокурор Роберт Мюллер, который продолжает расследование о связях американского президента с Кремлем. Бывший руководитель ФБР ведет дело, на первый взгляд, медленно, но уверенно, время от времени выдавая на-гора все новые и новые факты, будоражащие общественность.

В расследовании различных аспектов деятельности Трампа и его команды до, во время и после избирательной кампании правоохранители подобрались уж совсем близко к американскому президенту. В декабре прошлого года в общей сложности на три года тюрьмы приговорен юрист Дональда Трампа Майкл Коэн. Приговор связан с эпизодом подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс и модели Карен Макдугал, которым заплатили за молчание о связях с Трампом еще в бытность того просто бизнесменом.

А буквально накануне оппоненты Трампа преподнесли американскому президенту очередной подарок, инициировав расследование о переговорах руководителя США с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Уже всплыли наружу факты странного, с точки зрения законопослушных американцев, поведения президента США во время и после переговоров. Как отмечает The Washington Post, в частности, то, что Трамп запретил переводчице рассказывать о ходе переговоров, в том числе высокопоставленным представителям его же команды, и отобрал у нее записи, сделанные в ходе переговоров в Путиным. Надо полагать, это открытие – не последнее в расследовании против Трампа.

Рекорды американского президента

Годовщину инаугурации страна встречает рекордным по продолжительности шатдауном. Правительственные учреждения США парализованы уже больше трех недель. Трамп настаивает на выполнении пунктика своей программы – строительстве стены на границе с Мексикой. А демократическая оппозиция, контролирующая Палату представителей, категорически отказывается выделять почти шесть миллиардов долларов на прихоти президента.

В итоге сотни тысяч чиновников отправлены в неоплачиваемые отпуска, шатдаун уже обошелся экономике США в 3,6 миллиарда долларов и вскоре обгонит по "стоимости", собственно, предмет спора – стену.

Нарушитель всего и вся

В международной политике Трамп перессорился со всеми, с кем только мог, начиная от европейских лидеров и Китая.

"У Трампа есть своя повестка дня. Чтобы переизбраться на следующий срок, он должен достичь определенных успехов как внутри страны, так и во внешней политике. Отсюда и его борьба за проект "Стена", отсюда крайне сложные взаимоотношения с Китаем. Я не верю, что Трамп сможет изменить сальдо торговли с Китаем на положительное. Но США могут значительно увеличить объемы экспорта в Китай сжиженного газа и нефти. Китай будет закупать не у России, а у США. И это позволит Трампу сказать американцам: я выполнил обещание, я уменьшил негативное сальдо. Думаю, китайцы согласны подыграть Трампу, но там где ля них это не будет проблемой: с аграрной продукцией, газом. Причем очень легко откажутся от договоренностей с Россией", – рассказал сайту "Сегодня" экономист Борис Кушнирук.

По мнению политолога Владимира Фесенко, как раз стремление Трампа выполнять предвыборные обещания приводит к большинству скандалов, связанных с его именем.

"Трамп в нашем понимании – нормальный политик. Он выполняет обещания. Но именно выполнение этих обещаний приводит к проблемам и скандалам, – рассказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. С точки зрения как американской, так и мировой политики, Трамп – нарушитель традиций. Если раньше США были мировым полицейским, то сейчас Трамп стал главным хулиганом мировой политики. Одна из причин хаотичности мировой политики – это Трамп. И во внутренней американской политике он тоже нарушает все, что можно", – отметил эксперт.

К примеру, решение о выводе американских войск из Сирии повергло в ступор американских союзников. Аналогичную реакцию продемонстрировала часть команды Трампа. Наиболее яркая и рационально мыслящая, отметим, часть. В итоге обладающий несомненным авторитетом в армии министр обороны генерал Джеймс Мэттис подал в отставку, найти ему равноценную или даже просто замену Трамп не может: СМИ сообщают, что кандидаты, которых рассматривали в Белом доме, просто-напросто отказались идти работать с непредсказуемым президентом.

Сколько осталось?

Справедливости ради отметим, что у Трампа не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Внутри страны американский президент все еще пользуется большой популярностью. И хотя тот же шатдаун (большинство американцев,как показал недавний опрос, винят в нем Трампа и республиканцев) может серьезно ударить по позициям президента США, пока что поддержка простого народа позволяет ему стоять на собственных позициях в вопросах внутренней и внешней политики.

Тем не менее, как полагает Владимир Фесенко, к осени – началу праймериз в США – перед республиканцами остро поднимется вопрос, что делать с Трампом.

"С одной стороны, Трамп консолидировал электорат республиканцев. С другой – его склонность нарушать традиции в политике стала проблемой для партии. Потому они сейчас перед выбором: то ли поддерживать его кандидатуру на второй срок, то ли же все-таки попытаться уговорить его не баллотироваться и снять напряжение, которое он привносит", – отметил Владимир Фесенко.

А вот импичмент американскому президенту вряд ли угрожает. В первую очередь потому, что республиканцы сохраняют большинство в Сенате. И если спецпрокурор Мюллер накопает на Трампа что-то уж совсем "взрывное", способное кардинально повлиять на имидж партии, однопартийцы, как минимум, не позволят демократам реализовать инициативу импичмента, если таковая будет выдвинута не на словах, а на деле.

В общем, сложно сказать, когда в последний раз лидер США уже ко второму году руководства государством имел столько проблем, сколько имеет их сегодня Трамп. И большинство из них, если не все, он создал себе сам.

В воскресенье, 20 января читайте на сайте "Сегодня" материал о том, что президентство Трампа принесло Украине.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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