Трамп готов к новой встрече с Ким Чен Ыном

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Нового саммита США и КНДР не намечено, но американский президент Дональд Трамп готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, даже если это будет политически неудобно. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Мы хотели бы, чтобы переговоры продолжались", — сказал он. "Сейчас саммит не запланирован, но если бы была возможность прогресса для американского народа, он [Трамп] всегда готов это сделать. Вне зависимости от того, удобно ли это с политической точки зрения или нет, он стремится делать то, что приносит пользу стране", — добавил О’Брайен, комментируя сообщения американских СМИ о том, что Трамп проинформировал своих советников, что не хочет встречаться с Ким Чен Ыном до президентских выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре.

По его словам, предыдущие встречи двух лидеров были "очень успешными с точки зрения уменьшения напряженности". "Мы хотим, чтобы председатель Ким Чен Ын выполнил обещание (о денуклеаризации — Ред.), которое он дал, мы продолжим работать над этим. Нужно будет посмотреть, уместен ли будет еще один саммит между двумя лидерами, однако президент Трамп очень четко дал понять, что, если он сможет достичь прекрасной договоренности для американского народа, он поедет на саммит, поедет на встречу и будет разговаривать с кем угодно", — подчеркнул представитель вашингтонской администрации. "Нужно посмотреть, начнутся ли снова переговоры, а также в чем заключается предложение", — добавил он.

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По данным источников телеканала CNN в Белом доме, Трамп и его приближенные не спешат возобновлять переговоры с КНДР по денуклеаризации, поскольку риски от них превышают потенциальную выгоду. Кроме того, Пхеньян не согласится на нормализацию отношений до тех пор, пока США не ослабят действующие в его отношении санкции, что едва ли произойдет в ближайшее время, добавил источник.

Напомним, в феврале прошлого года во Вьетнаме состоялся саммит глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

Несмотря на провал переговоров, Вашингтон продолжит контакты в Пхеньяном. Однако КНДР продолжила ядерные пуски, испытания на своих полигонах и даже обвинила американского госсекретаря Майка Помпео в срыве диалога Пхеньяна и Вашингтона.

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