Трамп готов к переговорам с Роухани без предварительных условий

Президент ясно дал понять, что он готов к встрече без предварительных условий

Хассан Роухани. Фото: Official Iranian President website/REUTERS

Президент США Дональд Трамп по-прежнему готов к переговорам без предварительных условий с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Президент ясно дал понять, что он готов к встрече без предварительных условий, однако в то же время мы продолжаем нашу кампанию по максимальному давлению (на Иран. – Ред.)", – заявил он журналистам в Белом доме.

Это заявление последовало спустя несколько дней после того, как Иран объявил об очередном сокращении обязательств в рамках соглашения по атому, из которого ранее вышли США.

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Ряд СМИ предполагал, что такая встреча могла бы пройти позже осенью – "на полях" Генассамблеи ООН.

Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по своей ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

Кроме этого, президент Ирана Хасан Рухани дал Европейскому союзу еще два месяца, чтобы выполнить требования Тегерана для спасения ядерного соглашения.

Также США намерены вводить санкции в отношении всех, кто закупает иранскую нефть или же взаимодействует с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

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Напомним, санкции против Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям — Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции — полгода на продолжение импорта иранской нефти, но 2 мая действие этих исключений завершилось.

При этом оккупанты в Крыму уже заговорили о транзите нефти из Ирана в обход санкций. Из-за санкций Суэцкий канал, через который традиционно ходили танкеры с иранской нефтью, оказался закрыт для этой страны. Между тем и у Ирана, и у РФ есть выход к Каспийскому морю.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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