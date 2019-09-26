Трамп готов обнародовать стенограмму первого телефонного разговора с Зеленским

Я и другую запись опубликую, если это важно для вас, - сказал Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности обнародовать стенограмму и первого своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам его участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Все дело в том, я подумал о том, насколько фейковой является эта новость, — заявил он. — Я и другую запись опубликую, если это важно для вас". По словам Трампа, его "не подталкивали к тому, чтобы опубликовать транскрипт", но при этом он заметил, что ему самому "не нравится самая идея публикации транскриптов, поскольку когда президент, премьер-министр, король или королева звонят президенту США и они вдруг узнают, что их высказывания стали доступны для лживых СМИ, то они выглядят нелепо".

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Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

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Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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